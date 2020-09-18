2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BTB4800/12
Retro ulkonäkö. Modernit äänet.
Tässä kauniissa mikrojärjestelmässä yhdistyy retrotyylisyys ja nykyaikainen teho. Klassinen puukotelo, harjatun alumiinin värinen äänenvoimakkuuden valitsin ja kiiltävä näyttö kiinnittävät huomion. Juuri sopiva rentoutumispaikkaan.
Bluetooth®
DAB+
Tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa muun muassa soittolistoja. Herätä eloon CD-kokoelmasi klassikot tällä CD-soittimella, joka toistaa myös MP3-muotoisia ja poltettuja CD-levyjä. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja voit lisätä enintään 20 esiasetusta mieluisille DAB+- tai FM-asemille.
3.4
5:stä
11
Arviot
Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Edut
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Haitat
Keine!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB4800 Mini-Stereoanlage
Käyttöpäivä 2019-08-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB4800 Mini-Stereoanlage
Käyttöpäivä 2019-08-18
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem
Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem