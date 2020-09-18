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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTB4800/12

3.4

| (11) Arviot

Retro ulkonäkö. Modernit äänet.

Tässä kauniissa mikrojärjestelmässä yhdistyy retrotyylisyys ja nykyaikainen teho. Klassinen puukotelo, harjatun alumiinin värinen äänenvoimakkuuden valitsin ja kiiltävä näyttö kiinnittävät huomion. Juuri sopiva rentoutumispaikkaan.

Näytä kaikki edut

Retro ulkonäkö. Modernit äänet.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-soitin. DAB+/FM-digitaaliradio

Tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa muun muassa soittolistoja. Herätä eloon CD-kokoelmasi klassikot tällä CD-soittimella, joka toistaa myös MP3-muotoisia ja poltettuja CD-levyjä. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja voit lisätä enintään 20 esiasetusta mieluisille DAB+- tai FM-asemille.

Musiikin langaton Bluetooth-suoratoisto

Paino: 4,78 kg

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.4

5:stä

11

Arviot

2

18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Edut

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Haitat

Keine!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB4800 Mini-Stereoanlage

Käyttöpäivä 2019-08-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB4800 Mini-Stereoanlage

Käyttöpäivä 2019-08-18

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem

22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB4800 Micromuzieksysteem

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