Paras koostumus kalkinpoistoon

Kalkinpoisto on olennainen osa SENSEO®-laitteen huoltoa. Suositeltava kalkinpoistoväli on kaksi kuukautta, mutta kalkinpoisto on hyvä tehdä vähintään joka kolmas kuukausi. Kalkinpoiston avulla SENSEO®-keittimesi kahvin määrä sekä lämpötila pysyvät oikeana ja kahvin suodattaminen aiheuttaa vähemmän ääntä. Kalkinpoisto auttaa myös ehkäisemään toimintahäiriöitä ja pidentää SENSEO®-keittimen käyttöikää.