2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CA6704/10
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Sama kuin CA6704/60
Riittää 6 kertaan – käytä kuukausittain
Pidennä laitteen käyttöikää
Paremman makuista kahvia
Puhdistamalla Philips- ja Saeco-espressokeittimen säännöllisesti varmistat aromikkaan kahvinautinnon.
Kahvirasvanpoistotablettimme poistavat kaikki kahvirasvajäämät ja pitävät espressokeittimesi tehokkaana ja toimintakuntoisena, jotta saat aina erinomaista kahvia. Suosittelemme, että teet puhdistuksen vähintään kerran kuukaudessa.
Pidennä espressokeittimesi käyttöikää ja nauti sen parhaista ominaisuuksista. Puhdista keitin kerran kuukaudessa tai 500 kahvikupillisen välein, jotta se pysyy aina hyvässä toimintakunnossa.
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