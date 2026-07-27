Paremman makuista kahvia

Nauti tuoreesta kahvista ilman sivumakuja! Tämä tuote poistaa kahvirasvajäämät kahvinkeittimen suodatusyksiköstä. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin kahvirasvanpoistoainetta.