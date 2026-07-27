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  • Paremman makuista kahvia
  • Paremman makuista kahvia

Tuotanto lopetettu

Kahvirasvanpoistotabletit

CA6704/10

Paremman makuista kahvia
Nauti tuoreesta kahvista ilman sivumakuja! Tämä tuote poistaa kahvirasvajäämät kahvinkeittimen suodatusyksiköstä. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin kahvirasvanpoistoainetta.
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Pidä kahvinkeittimesi puhtaana

Paremman makuista kahvia

  • Sama kuin CA6704/60

  • Riittää 6 kertaan – käytä kuukausittain

  • Pidennä laitteen käyttöikää

  • Paremman makuista kahvia

Maistuvaa kahvia päivästä toiseen

Maistuvaa kahvia päivästä toiseen

Puhdistamalla Philips- ja Saeco-espressokeittimen säännöllisesti varmistat aromikkaan kahvinautinnon.

Suojaa espressokeitintä kahvijäämien aiheuttamilta tukkeumilta

Suojaa espressokeitintä kahvijäämien aiheuttamilta tukkeumilta

Kahvirasvanpoistotablettimme poistavat kaikki kahvirasvajäämät ja pitävät espressokeittimesi tehokkaana ja toimintakuntoisena, jotta saat aina erinomaista kahvia. Suosittelemme, että teet puhdistuksen vähintään kerran kuukaudessa.

Säännöllinen puhdistus pidentää espressokeittimesi käyttöikää

Säännöllinen puhdistus pidentää espressokeittimesi käyttöikää

Pidennä espressokeittimesi käyttöikää ja nauti sen parhaista ominaisuuksista. Puhdista keitin kerran kuukaudessa tai 500 kahvikupillisen välein, jotta se pysyy aina hyvässä toimintakunnossa.

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