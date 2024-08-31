TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Avance Collection Kaatonokka ja tippalukko

Tuki

Avance CollectionKaatonokka ja tippalukko

CP0344

Avance Collection Kaatonokka ja tippalukko

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Innovatiivinen tippalukko estää mehun valumisen pöydälle

  • PDF tiedosto
  • 31 August 2024

Osat ja lisätarvikkeet

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme