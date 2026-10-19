TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Liity nyt

Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme

14

d

Päivät

02

h

Tunnit

:

48

m

Minuutit

:

17

s

Sekunnit

  • Yksi tuotekuva
  • Yksi tuotekuva

OneBladeOhjauskampa parralle 2 mm

CP0363

OneBlade-laitteen ohjauskampa parralle

Tämän OneBlade-laitteen ohjauskamman avulla voit siistiä ja muotoilla partasi juuri haluamallasi tavalla. Taattua tarkkuutta haluamallesi tyylille.

Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/14

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9555/15

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/31

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000 kunnostettu

MG9530/15R1

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

Tarkista yhteensopivuus alta

OneBlade-laitteen ohjauskampa parralle

  • Harmaa

  • Karvan pituus: 2 mm

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.