2 vuoden takuu
Trimmaussarja alan huipulta
20-in-1: kasvot, pää ja vartalo
Tarkkuusohjauskampa
Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka
Patentoidussa ohjauskammassa on 11 pituusasetusta 1–3 mm, jotta saat tasaisen leikkauksen juuri sen pituisena kuin haluat.
Nopeasti liikkuva leikkuri (6 000 kertaa minuutissa) liikkuu vaivatta pitkissäkin ihokarvoissa samalla kun liukupinnoite ja pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi, joten voit muotoilla ja ajaa parran miellyttävästi. Muotoile parta tarkasti siistimällä posket, leuka ja kaula.
Trimmerin ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä, minkä ansiosta suorituskyky säilyy pitkään. Öljyä ei tarvita.
4.4
5:stä
466
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Karvat timmissä
19/09/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Loistava tuote
Tuote on erittäin hyvä paljon partaa ja muita kehon karvotuksia ajavalle henkilölle. erityisen hyvää oli säilytyspussi, jossa kaikki osat pysyy siistinä ja tallessa. Laturin puute ja lataustelineen puuttuminen oli negatiivista.
Edut
Kaikki samassa paketissa
Haitat
Laturin puuttuminen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sprytel
16/09/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Hiustenleikkuukone ja trimmeri
Trimmeri tosi hyvä, kevyt ja mukava pitää kädessä. Sopii parranajoon sekä muihin kehon alueisiin. Hiustenajoleikkuukone myös hyvä, onnistuu leikkaamaan pidemmätkin hiukset.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
eerop
15/09/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Hyvä kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen
Tuotepaketti on erinomainen kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen ja trimmaamiseen. Suuremmalla trimmerillä on helppoa lyhentää karvat haluttuun pituuteen ja se toimii yllättävän hyvin myös hiuksille. Omistin entuudestaan vanhemman mallisen OneBlade-trimmerin, mutta se oli usein liian tehoton hiusten (niska tai korvanympärys) lyhentämiseen. Varsinaiseen hiustenleikkuukoneeseen verrattuna kone on myös paljon sirompi, joten sitä on tarkempi käyttää. Huomasinkin hiuksia lyhentäessäni saavani rajattua erityisesti niskan paljon tarkemmin ja helpommin. Tehokkuuden lisäksi molemmat paketin laitteet ovat erittäin hiljaisia. Pidän myös uudelleenmuotoillusta OneBladesta, sillä se on huomattavasti aiempaa pienempi joten se toimii paremmin esimerkiksi matkustaessa. Säädettävät kammat helpottavat trimmaamista, sillä minun ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtamassa kampaa.
Edut
Toimiva kokonaisuus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Perustuen kasvojen ihokarvojen trimmaamiseen 2,3 kertaa viikossa, kunkin kerran kesto keskim. 11,5 minuuttia
Verrattuna Philipsin All-in-One-trimmeriin ilman 41 mm:n teräyksikköä