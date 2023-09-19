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  • Tarkkuutta ruostumattomalla teräksellä
  • Tarkkuutta ruostumattomalla teräksellä

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Tarkkuutta ruostumattomalla teräksellä
Viimeistele tyylisi tällä kasvojen, pään ja vartalon alueelle suunnitellulla trimmaussarjalla. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun trimmerin ja OneBladen yhdistelmä takaa, että saat juuri sellaisen leikkauksen ja muotoilun kuin haluat.
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Tarkka ajotulos ja miellyttävää parranajoa

Tarkkuutta ruostumattomalla teräksellä

  • Trimmaussarja alan huipulta

  • 20-in-1: kasvot, pää ja vartalo

  • Tarkkuusohjauskampa

  • Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Tasainen raja kerralla

Tasainen raja kerralla

Patentoidussa ohjauskammassa on 11 pituusasetusta 1–3 mm, jotta saat tasaisen leikkauksen juuri sen pituisena kuin haluat.

OneBlade – puhtaat linjat ja terävät rajat

Nopeasti liikkuva leikkuri (6 000 kertaa minuutissa) liikkuu vaivatta pitkissäkin ihokarvoissa samalla kun liukupinnoite ja pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi, joten voit muotoilla ja ajaa parran miellyttävästi. Muotoile parta tarkasti siistimällä posket, leuka ja kaula.

Pitkäkestoinen suorituskyky, tarkat tulokset

Pitkäkestoinen suorituskyky, tarkat tulokset

Trimmerin ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä, minkä ansiosta suorituskyky säilyy pitkään. Öljyä ei tarvita.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

466

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

19/09/2023

Suomi

Suomi

Loistava tuote

Tuote on erittäin hyvä paljon partaa ja muita kehon karvotuksia ajavalle henkilölle. erityisen hyvää oli säilytyspussi, jossa kaikki osat pysyy siistinä ja tallessa. Laturin puute ja lataustelineen puuttuminen oli negatiivista.

Edut

Kaikki samassa paketissa

Haitat

Laturin puuttuminen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

16/09/2023

Suomi

Suomi

Hiustenleikkuukone ja trimmeri

Trimmeri tosi hyvä, kevyt ja mukava pitää kädessä. Sopii parranajoon sekä muihin kehon alueisiin. Hiustenajoleikkuukone myös hyvä, onnistuu leikkaamaan pidemmätkin hiukset.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

15/09/2023

Suomi

Suomi

Hyvä kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen

Tuotepaketti on erinomainen kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen ja trimmaamiseen. Suuremmalla trimmerillä on helppoa lyhentää karvat haluttuun pituuteen ja se toimii yllättävän hyvin myös hiuksille. Omistin entuudestaan vanhemman mallisen OneBlade-trimmerin, mutta se oli usein liian tehoton hiusten (niska tai korvanympärys) lyhentämiseen. Varsinaiseen hiustenleikkuukoneeseen verrattuna kone on myös paljon sirompi, joten sitä on tarkempi käyttää. Huomasinkin hiuksia lyhentäessäni saavani rajattua erityisesti niskan paljon tarkemmin ja helpommin. Tehokkuuden lisäksi molemmat paketin laitteet ovat erittäin hiljaisia. Pidän myös uudelleenmuotoillusta OneBladesta, sillä se on huomattavasti aiempaa pienempi joten se toimii paremmin esimerkiksi matkustaessa. Säädettävät kammat helpottavat trimmaamista, sillä minun ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtamassa kampaa.

Edut

Toimiva kokonaisuus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuen kasvojen ihokarvojen trimmaamiseen 2,3 kertaa viikossa, kunkin kerran kesto keskim. 11,5 minuuttia

  2. Verrattuna Philipsin All-in-One-trimmeriin ilman 41 mm:n teräyksikköä