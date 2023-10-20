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All-in-One TrimmerSäädettävä ohjauskampa 1–3 mm

CP2133/01

All-in-One-trimmerin säädettävä ohjauskampa parralle

Tämän All-in-One-trimmerin ohjauskamman erilaisten asetusten ansiosta voit trimmata ja muotoilla partasi juuri haluamallasi tavalla. Taattua tarkkuutta haluamallesi tyylille.

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All-in-One Trimmer
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MG7950/15R1

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All-in-One-trimmerin säädettävä ohjauskampa parralle

  • All-in-one-trimmeri

  • Musta

  • Mitta: 1–3 mm

Tekniset tiedot

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