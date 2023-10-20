All-in-One Trimmer

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CP2133/01
All-in-One-trimmerin säädettävä ohjauskampa parralle
Tämän All-in-One-trimmerin ohjauskamman erilaisten asetusten ansiosta voit trimmata ja muotoilla partasi juuri haluamallasi tavalla. Taattua tarkkuutta haluamallesi tyylille.
MG7920/15
MG7940/75
MG7950/15
MG9530/15
MG9555/15
MG7940/15
MG9540/15
MG9553/15
MG7940/15R1
MG7950/15R1
All-in-one-trimmeri
Musta
Mitta: 1–3 mm