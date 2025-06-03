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All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.4
| (1779) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Yksi laite parhaaseen tarkkuuteen
Viimeistele tyylisi tällä monipuolisella trimmerillä, jonka 15 laadukkaalla työkalulla voit käsitellä kasvojen alueen ja vartalon karvoja sekä hiuksia. Tarkkaan trimmaukseen tarkoitettu kampa leikkaa ihokarvat tasaisesti haluamaasi pituuteen.
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Kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Yksi laite parhaaseen tarkkuuteen

  • 15-in-1: kasvot, pää ja vartalo

  • Tarkkuusohjauskampa

  • Itseteroittuvat teräksiset terät

  • BeardSense-tekniikka

Tasainen raja kerralla

Tasainen raja kerralla

Patentoidussa ohjauskammassa on 11 pituusasetusta 1–3 mm, jotta saat tasaisen leikkauksen juuri sen pituisena kuin haluat.

Pitkäkestoinen suorituskyky, tarkat tulokset

Pitkäkestoinen suorituskyky, tarkat tulokset

Kestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät aina terävinä. Öljyä ei tarvita.

Parran muotoon mukautuva trimmeri

Trimmeri tarkistaa parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja antaa tarvittaessa lisätehoa paksujen, tuuheiden ja pitkien partojen käsittelyyn.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1779

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuen kasvojen ihokarvojen trimmaamiseen 2,3 kertaa viikossa, kunkin kerran kesto keskim. 11,5 minuuttia

  2. Verrattuna Philipsin All-in-One-trimmeriin ilman 41 mm:n teräyksikköä