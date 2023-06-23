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All-in-One Trimmer Series 7000
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MG7950/15
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Käyttöopas
Kaikki (5)
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
All-in-One TrimmerSäädettävä ohjauskampa 9–13 mm
All-in-One TrimmerSäädettävä ohjauskampa 16–20 mm
All-in-One TrimmerKampa 9 mm
All-in-One TrimmerPussi
All-in-One TrimmerKampa 12 mm
All-in-One TrimmerKampa 16 mm
All-in-One TrimmerSäädettävä ohjauskampa 1–3 mm
All-in-One-TrimmerSäädettävä ohjauskampa 3–7 mm
All-in-One TrimmerOhjauskampa 3 mm
All-in-One TrimmerKampa 4 mm
All-in-One TrimmerSeries 7000
USB-kaapeli
Beardtrimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
Terä
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
Multigroom series 7000Trimmeri
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
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