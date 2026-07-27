Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Moppauslisätarvike
CP0720
Mistä löydän mallinumeron?
FC6719/01R1
FC6729/01R1
XC8147/01R1
FC6728/01R1
FC6718/01R1
Alkuperäinen osa
SpeedPro Max Aqua
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot
Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen
Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista. Mitä tämä tarkoittaa?