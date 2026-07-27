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  • SpeedPro Max Aqua -imurin moppauslisätarvike
  • SpeedPro Max Aqua -imurin moppauslisätarvike

Moppauslisätarvike

CP0720

SpeedPro Max Aqua -imurin moppauslisätarvike
Imuroi ja moppaa samalla kertaa. Täytä vesisäiliö vedellä ja/tai pesuaineella. Säiliön pohjaan kiinnitetyt mikrokuitutyynyt ylläpitävät optimaalisen märkyystason tarkan siivoustuloksen saavuttamiseksi.
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SpeedPro Max Aqua -imurin moppauslisätarvike

  • Alkuperäinen osa

  • SpeedPro Max Aqua

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