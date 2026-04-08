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Moppauslisätarvike

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Moppauslisätarvike

CP0720

Moppauslisätarvike

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Oppaat

Imuroi ja moppaa samalla kertaa. Täytä vesisäiliö vedellä ja/tai pesuaineella. Säiliön pohjaan kiinnitetyt mikrokuitutyynyt ylläpitävät optimaalisen märkyystason tarkan siivoustuloksen saavuttamiseksi.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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