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Moppauslisätarvike
Tuki
CP0720
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Imuroi ja moppaa samalla kertaa. Täytä vesisäiliö vedellä ja/tai pesuaineella. Säiliön pohjaan kiinnitetyt mikrokuitutyynyt ylläpitävät optimaalisen märkyystason tarkan siivoustuloksen saavuttamiseksi.
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