TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Kannen vaihtokappale
  • Kannen vaihtokappale

Viva CollectionMehulingon kansi

CP9364/01

Kannen vaihtokappale
Erikoissuuren 75 mm:n syöttösuppilon ansiosta voit mehustaa myös suuria hedelmiä ja kasviksia (kuten omenoita, porkkanoita ja punajuuria) paloittelematta niitä ensin.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Viva Collection

Viva Collection
Mehulinko

HR1855/70R1

Viva Collection

Viva Collection
Mehustin

HR1855/80R1

Viva Collection

Viva Collection
Mehulinko

HR1867/21R1

Viva Collection

Viva Collection
Mehulinko

HR1863/20R1

Viva Collection

Viva Collection
Mehulinko

HR1856/70

Viva Collection

Viva Collection
Mehulinko

HR1856/70R1

Kannen vaihtokappale

  • Muovi

  • Läpinäkyvä

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.