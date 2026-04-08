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Viva Collection Mehulingon kansi
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CP9364/01
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Erikoissuuren 75 mm:n syöttösuppilon ansiosta voit mehustaa myös suuria hedelmiä ja kasviksia (kuten omenoita, porkkanoita ja punajuuria) paloittelematta niitä ensin.
Viva CollectionMehulinko
Viva CollectionMehustin
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