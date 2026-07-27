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Viva Collection Kulhon kansi
CP9379
Mistä löydän mallinumeron?
HR1388/80R1
Läpinäkyvä
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.
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Viva CollectionSalaattileikkuri, kunnostettu
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