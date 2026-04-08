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Vispilä (1 kpl)
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CP9581/01
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Philipsin sauvasekoittimen yhdellä vispilällä vatkaat kerman, majoneesin, ohukaistaikinan ja paljon muuta. Tekee sauvasekoittimesta entistä monipuolisemman.
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