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Vispilä (1 kpl)

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Vispilä (1 kpl)

CP9581/01

Vispilä (1 kpl)

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Oppaat

Philipsin sauvasekoittimen yhdellä vispilällä vatkaat kerman, majoneesin, ohukaistaikinan ja paljon muuta. Tekee sauvasekoittimesta entistä monipuolisemman.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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