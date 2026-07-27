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  • Leikkuukulhon vaihtokappale
  • Leikkuukulhon vaihtokappale

Kulho

CP9714

Leikkuukulhon vaihtokappale
Tämä kulho on XL-teholeikkurin lisävaruste yrttien, pähkinöiden, juuston, suklaan ja sipulien pilkkomiseen.
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