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Monitoimikoneen työkalunpidike
Tuotanto lopetettu
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CP9826
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Kompaktissa Philips Daily Collection -monitoimikoneessa on 2,1 litran kulho, 1,75 litran tehosekoitin ja useita tehokkaita lisäosia. Terveellisen kotiruoan valmistaminen on nyt helpompaa kuin koskaan!
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