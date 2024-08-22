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Monitoimikoneen kulho
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CP9828
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Daily: Kompaktissa Philips Daily Collection -monitoimikoneessa on 2,1 litran kulho, 1,75 litran tehosekoitin ja useita tehokkaita lisäosia. Terveellisen kotiruoan valmistaminen on nyt helpompaa kuin koskaan!
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