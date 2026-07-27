TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Kahvinkeittimen perusosa
  • Kahvinkeittimen perusosa

Kahvipannu

CP9936/01

Kahvinkeittimen perusosa
Tämä kannu kerää kahvinkeittimen tuottaman kahvin. Se takaa aromien säilymisen ja oikean lämpötilan. Onko vanha kannusi hävinnyt tai mennyt rikki? Tilaa täältä uusi!
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Daily Collection

Daily Collection
Kahvinkeitin

HD7461/00R1

Daily Collection

Daily Collection
Kahvinkeitin, kunnostettu

HD7462/20R1

Daily Collection

Daily Collection
Kahvinkeitin

HD7461/20R1

Daily Collection

Daily Collection
Kahvinkeitin

HD7461/43R1

Tarkista yhteensopiva tuote Tekniset tiedot -välilehdessä.

Kahvinkeittimen perusosa

  • Beige

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.