TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

Kahvipannu

Tuki

Kahvipannu

CP9936/01

Kahvipannu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Tämä kannu kerää kahvinkeittimen tuottaman kahvin. Se takaa aromien säilymisen ja oikean lämpötilan. Onko vanha kannusi hävinnyt tai mennyt rikki? Tilaa täältä uusi!

  • PDF tiedosto
  • 4 June 2026

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme