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  • Suodatin PowerPro Duo- ja PowerPro Aqua -pölynimureihin
  • Suodatin PowerPro Duo- ja PowerPro Aqua -pölynimureihin

Suodatin

CP9985

Suodatin PowerPro Duo- ja PowerPro Aqua -pölynimureihin
Pestävä vaahtomuovisuodatin parantaa laitteen suorituskykyä.
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Suodatin PowerPro Duo- ja PowerPro Aqua -pölynimureihin

  • Alkuperäinen osa

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Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.

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