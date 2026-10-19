TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Ensisijainen kuva
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

CarStudioAuton äänijärjestelmä

CSM102/12

Ohjaa sinut helposti määränpäähän

Philips CSM102 ohjaa sinut helposti määränpäähän herkän antenninsa ja tarkan navigointinsa ansiosta.

Näytä kaikki edut

Ohjaa sinut helposti määränpäähän

Herkkä antenni tarkkaan navigointiin

Samanaikainen AV-viihteen ja navigoinnin käyttö

Voimanlähteenä Philipsin AV-järjestelmä, joka takaa nopean vasteen

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.