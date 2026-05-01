      Philips-pöytätuuletin 1000-sarja Pöytätuulettimet

      CX1030/01

      Yleisarvio / 5
      Suunniteltu hiljaiseksi. Rakennettu tehokkaaksi.

      Koe tehokas ja hiljainen viilennys kolmella nopeudella ja tasaisella pyörimisliikkeellä henkilökohtaista mukavuutta varten. Tämä pöytätuuletin on valmistettu laadukkaista materiaaleista tyylikkäällä, modernilla muotoilulla, ja se tarjoaa pitkäkestoista kestävyyttä ja tyylikästä suorituskykyä – täydellinen mihin tahansa tilaan.

      Tehokas viilennys ja hiljainen toiminta aitoa mukavuutta varten.

      • Voimakas ilmavirta jopa 2000 m³/h
      • Hiljainen viilennys 35 dB(A) (1)
      • 3 nopeutta henkilökohtaista mukavuutta varten
      • Automaattinen pyöriminen ja kallistus
      • Pään halkaisija 35 cm
      Tehokas ilmavirta välittömään helpotukseen

      Jäähdytysteholla jopa 2000 m³/h ja viidellä siivellä tämä tuuletin tuottaa voimakkaan ilmavirran, joka poistaa seisovan ilman ja täyttää tilasi raikkaalla ilmalla koko päivän mukavuuden takaamiseksi.

      Hiljainen viilennys häiriöttömään lepoon

      Tuuletin toimii vain 35 dB(A):n äänenvoimakkuudella (1) – verrattavissa rauhalliseen makuuhuoneeseen yöllä – ja tarjoaa tehokkaan viilennyksen säilyttäen rauhallisen, häiriöttömän ympäristön, joka sopii täydellisesti nukkumiseen, työhön tai lukemiseen.

      Pitkän kantaman tuulenvire maksimaalista viilennystä varten

      Koe raikas ilmavirta, joka ulottuu jopa 30 metrin päähän, varmistaen miellyttävän tuulahduksen koko huoneessa. Nauti tasaisesta viilennyksestä kaikkialla, olipa etäisyys lähellä tai kaukana.

      3 nopeusasetusta yksilölliseen viilennykseen

      Mukauta mukavuuttasi kolmella säädettävällä nopeusasetuksella – lempeästä tuulenvireestä voimakkaaseen ilmavirtaan. Säädä viilennys tarpeidesi mukaan helposti nuppia kääntämällä.

      Automaattinen pyöriminen ja kallistus ulottuu joka nurkkaan

      Nauti optimaalisesta ilmankierrosta automaattisen 80° pyörimisen ja 30° kallistuvan pään ansiosta, jotka on suunniteltu tuomaan virkistävä tuulenvire koko huoneeseen.

      Rakennettu kestämään – perusteellisesti testattu laatu

      Yli 80 vuoden ilmanhoitoasiantuntemuksella Philips suorittaa yli 110 perusteellista laatutestiä varmistaakseen kestävyyden ja korkean suorituskyvyn kaudesta toiseen – kaikki tämä 2 vuoden takuulla mielenrauhasi takaamiseksi.

      XL-jalusta parantaa vakautta

      Erityisen suuri jalusta tarjoaa lisävakautta, minimoiden huojumisen jopa suuremmilla nopeuksilla turvallisemman ja luotettavamman viilennyksen takaamiseksi.

      Suunniteltu kotiisi

      Tyylikäs, kestävä muotoilu sopii mihin tahansa sisustukseen – rakennettu kestämään ja kuulumaan kotiisi, 35 cm:n pään halkaisijalla.

      Energiatehokas viilennys jokapäiväiseen käyttöön

      Vain 35 watin teholla toimiva tuuletin kuluttaa 70 kertaa vähemmän energiaa kuin tavallinen siirrettävä ilmastointilaite – auttaen sinua pysymään viileänä ja samalla vähentäen merkittävästi energiankulutusta ja kustannuksia.

      Helppo asentaa ja puhdistaa

      Kokoa tuuletin muutamassa vaiheessa intuitiivisen muotoilun ansiosta. Puhdistaminen on vaivatonta – pyyhi pinta kuivalla liinalla optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Väri
        Musta
        Toissijainen väri
        Harmaa
        Pääasiallinen materiaali
        Metalli
        Toissijainen materiaali
        Muovi

      • Tekniset tiedot

        Enimmäisteho
        35 W
        Äänitaso vähintään
        35 dB(A)
        Äänitaso enintään
        45 dB(A)

      • Suorituskyky

        Tuulettimen ilmavirta
        2000 m³/h

      • Käytettävyys

        Nopeusasetukset
        3
        Johdon pituus
        1,8 m
        Oskillaatio
        80°
        Pystykallistus
        30 astetta
        Kaukosäädin
        Ei

      • Paino ja mitat

        Pään läpimitta
        35 cm
        Tuotteen pituus
        35 cm
        Tuotteen leveys
        27,6 cm
        Tuotteen korkeus
        48,5 cm
        Tuotteen paino
        3,1 kg
        Pakkauksen pituus
        46,2 cm
        Pakkauksen leveys
        27,8 cm
        Pakkauksen korkeus
        42,7 cm
        Pakkauksen paino
        4,8 kg

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan virrankulutus
        0 W
        Jännite
        220–240 V
        Taajuus
        50 Hz

      • Ylläpito

        Takuu
        2

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      • (1) Äänentaso alhaisimmalla nopeudella.

