CX5550/01
Tehokkaampi mutta hiljaisempi jäähdytys (1)
Nauti tehokkaasta jäähdytyksestä minimaalisella melulla ja energiankulutuksella. Koe virkistävä ilmavirta, joka viilentää koko huoneen, ja luo rauhoittava tunnelma lisäämällä tuulahdukseen lempituoksuisia eteerisiä öljyjä.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Tornituuletin
yhteensä
recurring payment
Tämä siivekäs tuuletin tuottaa voimakkaan 2 370 m³/h ilmavirran, joka viilentää koko tilan nopeasti. Se kierrättää viileää ilmaa pidemmälle ja laajemmalle (1), ilman nopeuden ollessa jopa 8,1 m/s.
Koe 40 % hiljaisempi viilennys (1), jopa vain 24 dB (2). Lentokoneen siiven aerodynamiikasta inspiraationsa saaneen ilmanpoistoaukon ansiosta tämä tuuletin on täydellinen rauhalliseen uneen, työhön tai täydelliseen rentoutumiseen.
Valitse kolmesta tilasta (Manuaali, Luonnollinen tuulenvire, Edistynyt unitila) ja viidestä nopeustasosta yksilölliseen viilennykseen. Nauti vaivattomasta mukavuudesta koko päivän, kevyestä tuulenviresta voimakkaaseen ilmavirtaan.
80° oskillaation ansiosta tämä tuuletin jakaa ilmaa huoneen jokaiseen nurkkaan – joten voit tuntea virkistävän viileän missä tahansa olet.
Enimmillään 48 W teholla se käyttää vähemmän energiaa kuin perinteinen hehkulamppu – pitäen sinut viileänä ja säästäen energiakustannuksissa.
Edistynyt unitila vähentää ilmavirran nopeutta asteittain 30 minuutin välein ja himmentää näytön valot, auttaen sinua nukahtamaan luonnollisesti ja säästäen energiaa yön aikana.
Paranna hyvinvointiasi lisäämällä tuuletukseen lempieteerisiä öljyjäsi rauhoittavaa kokemusta varten.
Käytä 9 tunnin ajastinta sammuttaaksesi tuulettimen automaattisesti valitsemasi ajan kuluttua. Nauti viileästä mukavuudesta ilman, että sinun tarvitsee nousta tai huolehtia laitteen sammuttamisesta.
Säädä tornituuletinta helposti intuitiivisen kosketuspaneelin tai kaukosäätimen avulla, jotta käyttö onnistuu mistä tahansa huoneen osasta.
Tämä tila säätää tuulettimen nopeutta dynaamisesti jäljitelläkseen ilman luonnollista liikettä ja tuottaakseen rauhoittavan tuulahduksen huoneeseen.
Tyylikäs, ohut muotoilu sopii mihin tahansa huoneeseen. Sijoita se nurkkaan tai seinää vasten säästääksesi tilaa ja pitääksesi kotisi viileänä ja tyylikkäänä.
Kokoaminen onnistuu sekunneissa ilman ruuveja tai vaivaa. Käytännölliseksi suunniteltu tuuletin on helppo koota ja heti käyttövalmis.
Yleiset tiedot
Tekniset tiedot
Suorituskyky
Käytettävyys
Paino ja mitat
Energiatehokkuus
Ylläpito
Yhteensopivuus
Alkuperämaa
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.