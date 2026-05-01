    Tehokkaampi mutta hiljaisempi jäähdytys (1)
      Tower Fan 5000 Series Tornituuletin

      CX5550/01

      Tehokkaampi mutta hiljaisempi jäähdytys (1)

      Nauti tehokkaasta jäähdytyksestä minimaalisella melulla ja energiankulutuksella. Koe virkistävä ilmavirta, joka viilentää koko huoneen, ja luo rauhoittava tunnelma lisäämällä tuulahdukseen lempituoksuisia eteerisiä öljyjä.

      Tehokkaampi mutta hiljaisempi jäähdytys (1)

      40 % hiljaisempi SilentWings-tekniikan ansiosta (1)

      • Voimakas ilmavirta 2 370 m3/h
      • Erittäin hiljainen
      • Pieni virrankulutus
      • Kaukosäädin
      Tehokas ilmavirta maksimaalista mukavuutta varten

      Tämä siivekäs tuuletin tuottaa voimakkaan 2 370 m³/h ilmavirran, joka viilentää koko tilan nopeasti. Se kierrättää viileää ilmaa pidemmälle ja laajemmalle (1), ilman nopeuden ollessa jopa 8,1 m/s.

      Kuiskaavan hiljainen tuulenvire SilentWings-tekniikalla

      Koe 40 % hiljaisempi viilennys (1), jopa vain 24 dB (2). Lentokoneen siiven aerodynamiikasta inspiraationsa saaneen ilmanpoistoaukon ansiosta tämä tuuletin on täydellinen rauhalliseen uneen, työhön tai täydelliseen rentoutumiseen.

      Räätälöityä mukavuutta jokaiseen tarpeeseen

      Valitse kolmesta tilasta (Manuaali, Luonnollinen tuulenvire, Edistynyt unitila) ja viidestä nopeustasosta yksilölliseen viilennykseen. Nauti vaivattomasta mukavuudesta koko päivän, kevyestä tuulenviresta voimakkaaseen ilmavirtaan.

      Laaja oskillaatio koko huoneen viilennykseen

      80° oskillaation ansiosta tämä tuuletin jakaa ilmaa huoneen jokaiseen nurkkaan – joten voit tuntea virkistävän viileän missä tahansa olet.

      Pieni virrankulutus

      Enimmillään 48 W teholla se käyttää vähemmän energiaa kuin perinteinen hehkulamppu – pitäen sinut viileänä ja säästäen energiakustannuksissa.

      Hiljaisen yötilan avulla pysyt viileänä nukkuessa

      Edistynyt unitila vähentää ilmavirran nopeutta asteittain 30 minuutin välein ja himmentää näytön valot, auttaen sinua nukahtamaan luonnollisesti ja säästäen energiaa yön aikana.

      Rauhoittava aromaterapia

      Paranna hyvinvointiasi lisäämällä tuuletukseen lempieteerisiä öljyjäsi rauhoittavaa kokemusta varten.

      Ajastintoiminto energian ja vaivan säästämiseksi

      Käytä 9 tunnin ajastinta sammuttaaksesi tuulettimen automaattisesti valitsemasi ajan kuluttua. Nauti viileästä mukavuudesta ilman, että sinun tarvitsee nousta tai huolehtia laitteen sammuttamisesta.

      Helppo hallinta kaukosäätimellä ja kosketuspaneelilla

      Säädä tornituuletinta helposti intuitiivisen kosketuspaneelin tai kaukosäätimen avulla, jotta käyttö onnistuu mistä tahansa huoneen osasta.

      Tunne tuuli luonnollisessa tuulitilassa

      Tämä tila säätää tuulettimen nopeutta dynaamisesti jäljitelläkseen ilman luonnollista liikettä ja tuottaakseen rauhoittavan tuulahduksen huoneeseen.

      Ohut ja tilaa säästävä muotoilu

      Tyylikäs, ohut muotoilu sopii mihin tahansa huoneeseen. Sijoita se nurkkaan tai seinää vasten säästääksesi tilaa ja pitääksesi kotisi viileänä ja tyylikkäänä.

      Helppo kokoaminen ilman työkaluja

      Kokoaminen onnistuu sekunneissa ilman ruuveja tai vaivaa. Käytännölliseksi suunniteltu tuuletin on helppo koota ja heti käyttövalmis.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Tuotetyyppi
        Tornituuletin
        Väri
        Hiilenharmaa
        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Moottori
        AC-moottori

      • Tekniset tiedot

        Enimmäisteho
        48 W
        Äänitaso vähintään
        24 dB(A)
        Äänitaso enintään
        44 dB(A)

      • Suorituskyky

        Tuulettimen ilmavirta
        2370 m3/h
        Ilman nopeus
        8,1 m/s

      • Käytettävyys

        Yötila
        Kyllä
        Luonnollisen ilmavirran tila
        Kyllä
        Manuaalinen tila
        Kyllä
        Tuoksudiffuusori
        Kyllä
        Nopeusasetukset
        Kyllä (5 tasoa)
        Ajastin
        1-9h
        Johdon pituus
        1,8 m
        Oskillaatio
        80°
        Käyttöliittymä
        Kosketusnäyttö
        Kaukosäädin
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        17,2 cm
        Tuotteen leveys
        15,8 cm
        Tuotteen korkeus
        106,0 cm
        Tuotteen paino
        4,9 kg
        Pakkauksen pituus
        25,7 cm
        Pakkauksen leveys
        25,0 cm
        Pakkauksen korkeus
        111,0 cm
        Pakkauksen paino
        7,0 kg

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan virrankulutus
        <0,5 W
        Jännite
        220–240 V
        Taajuus
        50/60 Hz

      • Ylläpito

        Takuu
        2 vuotta

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        Tuoksutyynyt
        Liittyvät lisävarusteet 1
        FY5100

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      • (1) vs. edeltäjä CX5535
      • (2) Testattu alimmilla nopeusasetuksilla

