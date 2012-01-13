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Tuotanto lopetettu

Klassinen mikromusiikkijärjestelmä

DCM186/12

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Lataa ja rikasta äänentoistoa yhdellä kertaa - telakoi iPod/iPhone latautumaan Philipsin mikrojärjestelmään. Dynaaminen bassotehostus hurmaa aistisi ja tyylikäs kompakti muotoilu tuo tyyliä huoneeseen sekä hivelee silmää.

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Rentoudu loistavan musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • iPod/iPhone-telakka

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

13/01/2012

France

France

Simplicité et performance de ce produit

Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)

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Arvioitu tuote: DCM186 Microchaîne classique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM186 Microchaîne classique

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