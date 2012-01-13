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Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Lataa ja rikasta äänentoistoa yhdellä kertaa - telakoi iPod/iPhone latautumaan Philipsin mikrojärjestelmään. Dynaaminen bassotehostus hurmaa aistisi ja tyylikäs kompakti muotoilu tuo tyyliä huoneeseen sekä hivelee silmää.
iPod/iPhone-telakka
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
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4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Brad34
13/01/2012
France
Simplicité et performance de ce produit
Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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