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Kunnostettu
DE5305/11R1
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Kuivattaa ilmaa jopa 26,5 l/vrk
Puhdistaa tehokkaalla suodatuksella: 270 m3/h (CADR)
HEPA NanoProtect -suodatin
Mukautuu älykkäästi sisäilman laatuun
Ympäristöystävällinen, mutta tehokas
Kehitetty palauttamaan terveellinen sisäilma nopeasti. Poistaa tehokkaasti kosteutta, torjuu hometta, sienikasvustoa, kondensaatiota ja tunkkaisia hajuja. Ehkäisee allergeenien kasvua ja suojaa kotiasi kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.
Poistaa jopa 14,2 litraa kosteutta ilmasta päivittäin, ihanteellinen jopa 137 m³:n huoneisiin (3). Vähentää kosteuden epäterveellisestä 90 %:sta miellyttävään 60 %:iin vain 17 minuutissa (4). Tilava 4 litran vesisäiliö mahdollistaa pitkäaikaisen käytön ilman tarvetta tyhjentää sitä usein.
Tehokkaan 270 m³/h (CADR) suodatuksen (5) ansiosta se puhdistaa 48 m²:n huoneen 14 minuutissa (6). Poistaa jopa 99,9 % ilmassa leviävistä viruksista, kuten H1N1 (flunssa) (7) ja bakteereista (8). Suodattaa jopa 99,99 % pölypunkeista, siitepölystä, kissa-allergeeneista tai homeitiöistä (9), jotka tunnetusti laukaisevat allergia- tai heinänuhaoireita (10).
(1) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB/T19411-2003 mukaisesti 35 °C:n lämpötilassa ja 90 %:n suhteellisessa kosteudessa.
(2) Laskettu suhteellisen kosteuden perusteella, jaettuna tavallisen 550 ml:n juomavesipullon koolla.
(3) Sopiva kosteudenpoiston alue laskettu standardin JEM1411:1998 mukaan (betonisten nykyaikaisten asuntojen luokka), huonekorkeus 2,5 m
(4) Laskettu: 20 m³, 60 %:n suhteellisesta kosteudesta 27 °C:ssa, kolmannen osapuolen laboratorion testaama standardin GB/T 19411-2003 mukaisesti. Tulokset voivat vaihdella luonnollisen ilmanvaihdon, kosteuden vapautumisen/imeytymisen ja lämpötilavaihteluiden vuoksi.
(5) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB/T18801-2022 mukaisesti
(6) Laskettu GB/T18801:2022 mukaisesti, perustuen suodattimen läpi kulkevaan ilmaan 48 m³:n huoneessa, CADR 270 m³/h
(7) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB/T18801-2022 mukaisesti 30 m³:n kammiossa, käyttäen turbonopeutta puhdistustilassa 1 tunnin ajan.
(8) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. Albus -bakteerilla 30 m³:n kammiossa, käyttäen turbonopeutta puhdistustilassa 1 tunnin ajan.
(9) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta, testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneillä itävaltalaisen OFI-instituutin SOP 350.003 -standardin mukaisesti
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittajina J. Bousquet ja noin 50 muuta alan asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) Testattu DIN71460-standardin mukaisesti NaCI-aerosolilla 0,003 um, suodattimen läpi kulkevasta ilmasta, testauksen suorittanut IUTA
(12) Verrattuna luonnolliseen sisäkuivaukseen, Philipsin testi.
(13) Testattu 20 synteettisellä t-paidalla, Philipsin testi
(14) Riippuu ilmanlaadusta ja käyttötiheydestä
(15) Laskettu: R134a:n ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) (1 300) ja R290:n (<3)