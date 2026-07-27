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  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
  • Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa

Kunnostettu

5000-sarja2-in-1 kosteudenpoistaja ja ilmanpuhdistin

DE5305/11R1

Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa
Palauta optimaalinen kosteustaso ja poista ilmassa leviävät epäpuhtaudet yhdellä laitteella. Suojaa kotiasi ja perhettäsi homeelta, sienikasvustolta, bakteereilta ja viruksilta, ja nauti terveellisen, puhtaan ilman eduista nappia painamalla.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Kaksi toimintoa. Kaksinkertainen suoja.

Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa

  • Kuivattaa ilmaa jopa 26,5 l/vrk

  • Puhdistaa tehokkaalla suodatuksella: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA NanoProtect -suodatin

  • Mukautuu älykkäästi sisäilman laatuun

  • Ympäristöystävällinen, mutta tehokas

Vähentää kosteutta, ehkäisee hometta ja poistaa tunkkaisia hajuja

Vähentää kosteutta, ehkäisee hometta ja poistaa tunkkaisia hajuja

Kehitetty palauttamaan terveellinen sisäilma nopeasti. Poistaa tehokkaasti kosteutta, torjuu hometta, sienikasvustoa, kondensaatiota ja tunkkaisia hajuja. Ehkäisee allergeenien kasvua ja suojaa kotiasi kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.

Poistaa jopa 26,5 l/vrk (1) eli 48 pullollista vettä (2)

Poistaa jopa 26,5 l/vrk (1) eli 48 pullollista vettä (2)

Poistaa jopa 14,2 litraa kosteutta ilmasta päivittäin, ihanteellinen jopa 137 m³:n huoneisiin (3). Vähentää kosteuden epäterveellisestä 90 %:sta miellyttävään 60 %:iin vain 17 minuutissa (4). Tilava 4 litran vesisäiliö mahdollistaa pitkäaikaisen käytön ilman tarvetta tyhjentää sitä usein.

Poistaa epäpuhtaudet 11 minuutissa

Poistaa epäpuhtaudet 11 minuutissa

Tehokkaan 270 m³/h (CADR) suodatuksen (5) ansiosta se puhdistaa 48 m²:n huoneen 14 minuutissa (6). Poistaa jopa 99,9 % ilmassa leviävistä viruksista, kuten H1N1 (flunssa) (7) ja bakteereista (8). Suodattaa jopa 99,99 % pölypunkeista, siitepölystä, kissa-allergeeneista tai homeitiöistä (9), jotka tunnetusti laukaisevat allergia- tai heinänuhaoireita (10).

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB/T19411-2003 mukaisesti 35 °C:n lämpötilassa ja 90 %:n suhteellisessa kosteudessa.

  2. (2) Laskettu suhteellisen kosteuden perusteella, jaettuna tavallisen 550 ml:n juomavesipullon koolla.

  3. (3) Sopiva kosteudenpoiston alue laskettu standardin JEM1411:1998 mukaan (betonisten nykyaikaisten asuntojen luokka), huonekorkeus 2,5 m

  4. (4) Laskettu: 20 m³, 60 %:n suhteellisesta kosteudesta 27 °C:ssa, kolmannen osapuolen laboratorion testaama standardin GB/T 19411-2003 mukaisesti. Tulokset voivat vaihdella luonnollisen ilmanvaihdon, kosteuden vapautumisen/imeytymisen ja lämpötilavaihteluiden vuoksi.

  5. (5) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB/T18801-2022 mukaisesti

  6. (6) Laskettu GB/T18801:2022 mukaisesti, perustuen suodattimen läpi kulkevaan ilmaan 48 m³:n huoneessa, CADR 270 m³/h

  7. (7) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB/T18801-2022 mukaisesti 30 m³:n kammiossa, käyttäen turbonopeutta puhdistustilassa 1 tunnin ajan.

  8. (8) Sertifioidun kolmannen osapuolen testaama standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. Albus -bakteerilla 30 m³:n kammiossa, käyttäen turbonopeutta puhdistustilassa 1 tunnin ajan.

  9. (9) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta, testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneillä itävaltalaisen OFI-instituutin SOP 350.003 -standardin mukaisesti

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittajina J. Bousquet ja noin 50 muuta alan asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testattu DIN71460-standardin mukaisesti NaCI-aerosolilla 0,003 um, suodattimen läpi kulkevasta ilmasta, testauksen suorittanut IUTA

  12. (12) Verrattuna luonnolliseen sisäkuivaukseen, Philipsin testi.

  13. (13) Testattu 20 synteettisellä t-paidalla, Philipsin testi

  14. (14) Riippuu ilmanlaadusta ja käyttötiheydestä

  15. (15) Laskettu: R134a:n ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) (1 300) ja R290:n (&lt;3)