Ihanteellinen kosteus ja puhdas ilma - yhdellä kertaa

Palauta optimaalinen kosteustaso ja poista ilmassa leviävät epäpuhtaudet yhdellä laitteella. Suojaa kotiasi ja perhettäsi homeelta, sienikasvustolta, bakteereilta ja viruksilta, ja nauti terveellisen, puhtaan ilman eduista nappia painamalla.