2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS1150/12
30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
USB-portti lataamiseen
6 W
Telakointiasema synkronoi kellon automaattisesti, kun iPod/iPhone on telakoitu.
2.9
5:stä
60
Arviot
Garrapato
10/04/2016
España
Error y carga pero no funciona el altavoz
Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1150 altavoz base
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1150 altavoz base
Animal0907
21/12/2013
België
Super product
super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1150 docking-luidspreker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1150 docking-luidspreker
Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1150 Dockingstation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1150 Dockingstation