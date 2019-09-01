2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS1155/12
Kotiisi sopiva ääni
DS1155-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Täyteläisen äänentoiston lisäksi saat käyttöösi kellonäytön ja pehmeän yövalon. Tyylikäs laite on myös mukava piriste makuuhuoneesi sisustukseen.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
USB-portti lataamiseen
6 W
Telakointiasema synkronoi kellon automaattisesti, kun iPod/iPhone on telakoitu.
3.4
5:stä
34
Arviot
Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Arvioitu tuote: DS1155 Dockingstation
Arvioitu tuote: DS1155 Dockingstation
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1155 altavoz base
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1155 altavoz base
michele1968
06/02/2016
Italia
Vahvistettu ostaja
philips docking ds1155
il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1155 Sistema docking con altoparlanti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1155 Sistema docking con altoparlanti