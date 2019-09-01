Kotiisi sopiva ääni

DS1155-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Täyteläisen äänentoiston lisäksi saat käyttöösi kellonäytön ja pehmeän yövalon. Tyylikäs laite on myös mukava piriste makuuhuoneesi sisustukseen.