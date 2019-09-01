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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS1155/12

3.4

| (34) Arviot

Kotiisi sopiva ääni

DS1155-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Täyteläisen äänentoiston lisäksi saat käyttöösi kellonäytön ja pehmeän yövalon. Tyylikäs laite on myös mukava piriste makuuhuoneesi sisustukseen.

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Kotiisi sopiva ääni

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • USB-portti lataamiseen

  • 6 W

Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu

Telakointiasema synkronoi kellon automaattisesti, kun iPod/iPhone on telakoitu.

Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

34

Arviot

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Arvioitu tuote: DS1155 Dockingstation

Arvioitu tuote: DS1155 Dockingstation

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1155 altavoz base

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1155 altavoz base

06/02/2016

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

philips docking ds1155

il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1155 Sistema docking con altoparlanti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1155 Sistema docking con altoparlanti

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