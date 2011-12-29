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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS1200/12

3.4

| (58) Arviot

Kotiisi sopiva ääni

Linjakas Fidelio DS1200/12 -telakointikaiutin täyttää aamusi musiikilla. Täydellinen yöpöydälle. Se näyttää ajan, herättää, toimii yövalona ja lataa jopa kaksi iPodia, iPhonea tai iPadia kerralla.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

  • Kellonäyttö

Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen

Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.4

5:stä

58

Arviot

29/12/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1200 dockningshögtalare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1200 dockningshögtalare

09/11/2011

Danmark

Danmark

iPhone + app + Fidelio = win-win

Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1200 dockinghøjttaler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1200 dockinghøjttaler

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1200 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1200 docking speaker

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