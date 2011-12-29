2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS1200/12
Kotiisi sopiva ääni
Linjakas Fidelio DS1200/12 -telakointikaiutin täyttää aamusi musiikilla. Täydellinen yöpöydälle. Se näyttää ajan, herättää, toimii yövalona ja lataa jopa kaksi iPodia, iPhonea tai iPadia kerralla.
iPodille/iPhonelle/iPadille
Kellonäyttö
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.
3.4
5:stä
58
Arviot
29/12/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1200 dockningshögtalare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1200 dockningshögtalare
esse
09/11/2011
Danmark
iPhone + app + Fidelio = win-win
Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1200 dockinghøjttaler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1200 dockinghøjttaler
jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1200 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1200 docking speaker