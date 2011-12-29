Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.