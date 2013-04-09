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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS3100/12

3.8

| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3100/12 -telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • iPodille/iPhonelle

  • Paristo- tai verkkovirtakäyttö

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Kompakti laite sopii kaikkialle

Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3100 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3100 altavoz base

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3100 altavoz base

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