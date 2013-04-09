2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3100/12 -telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.
iPodille/iPhonelle
Paristo- tai verkkovirtakäyttö
3.8
5:stä
14
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3100 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3100 altavoz base
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3100 altavoz base