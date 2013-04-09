Kotiisi sopiva ääni

Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3100/12 -telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.