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Tuotanto lopetettu

Bluetooth®-telakointikaiutin

DS7530/12

4.1

| (16) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

Suunniteltu mukaan otettavaksi

Pienikokoinen DS7530/12-kaiutin kulkee kevyesti mukana, mutta se ei ole mikään höyhensarjalainen tehoissa. Se on suunniteltu mukaan otettavaksi ja toistaa uskomattoman tehokkaasti ääntä iPodista/iPhonesta langattomasti.

Näytä kaikki edut

tällä telakointikaiuttimella

Suunniteltu mukaan otettavaksi

  • iPodille/iPhonelle

  • Paristo- tai verkkovirtakäyttö

wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi

wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

16

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

16/03/2013

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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