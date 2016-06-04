2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suunniteltu mukaan otettavaksi
Fidelio DS7700/10 -telakointikaiutin on kompakti ja helposti kannettava, muttei höyhensarjalainen tehokkaan äänentoiston suhteen. Mukaan otettavaksi suunniteltu laite toistaa ääntä yllättävän tehokkaasti iPodista/iPhonesta. Voit nauttia musiikistasi kaikkialla.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
4.3
5:stä
45
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker
Cuevas55
16/09/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Docking Speaker
A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker
Patrick53
24/07/2012
United Kingdom
Compact, well built good battery life
Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker