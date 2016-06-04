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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS7700/10

4.3

| (45) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Suunniteltu mukaan otettavaksi

Fidelio DS7700/10 -telakointikaiutin on kompakti ja helposti kannettava, muttei höyhensarjalainen tehokkaan äänentoiston suhteen. Mukaan otettavaksi suunniteltu laite toistaa ääntä yllättävän tehokkaasti iPodista/iPhonesta. Voit nauttia musiikistasi kaikkialla.

Näytä kaikki edut

tällä telakointikaiuttimella

Suunniteltu mukaan otettavaksi

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Tukeva alumiinipinta ja kuljetuslaukku suojaavat tehokkaasti

Tyylikäs ja kompakti, mahtuu jokaiseen salkkuun

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

45

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker

16/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Docking Speaker

A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact, well built good battery life

Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7700 docking speaker

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