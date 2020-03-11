2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Tämä kätevä ja tyylikäs telakointikaiutin toistaa iPodin, iPhonen ja iPadin äänet upeasti ja toimii näppärästi sisäisellä ladattavalla akulla ja Bluetooth-suoratoistolla.
PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.
Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.
3.9
5:stä
51
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Aabforever
11/03/2020
Danmark
Fremragende lyd
Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8550 dockinghøjttaler
Käyttöpäivä 2018-03-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8550 dockinghøjttaler
Käyttöpäivä 2018-03-11
Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker
Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker
franktheyank
12/01/2012
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker