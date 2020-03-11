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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS8550/10

3.9

| (51) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Tämä kätevä ja tyylikäs telakointikaiutin toistaa iPodin, iPhonen ja iPadin äänet upeasti ja toimii näppärästi sisäisellä ladattavalla akulla ja Bluetooth-suoratoistolla.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.

Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta

SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen

SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

51

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

11/03/2020

Danmark

Danmark

Fremragende lyd

Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8550 dockinghøjttaler

Käyttöpäivä 2018-03-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8550 dockinghøjttaler

Käyttöpäivä 2018-03-11

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker

Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8550 docking speaker

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