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  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille

Philips 6000 Series -höyrysilitysrautaHigh end irons

DST6130/40

4.8
| (13) Arviot
Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
Koe poikkeuksellinen suorituskyky ja turvallisuus Philips 6000 -sarjan silitysraudalla, joka on suunniteltu kaikille silitettäville kankaille. Se tarjoaa 50 g/min jatkuvaa höyryä ja tehokkaan 220 g höyrysuihkauksen, mahdollistaen vaivattoman silittämisen ilman palamisen riskiä.
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100 % turvallinen jopa herkille kankaille.

Hyvät tulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille

  • 50 g/min höyry + 220 g höyrysuihkaus poistaa vaikeat rypyt

  • Drip-Stop-teknologia estää veden vuotamisen

  • OptimalTEMP - ei polta mitään silitettävää kangasta

  • SteamGlide Plus -pohja takaa sujuvan liukumisen

  • 300 ml säiliö + automaattinen virrankatkaisu turvallisuuden takaamiseksi

Tuottaa jopa 50 g/min höyryä ryppyjen nopeampaan poistamiseen.

Tuottaa jopa 50 g/min höyryä ryppyjen nopeampaan poistamiseen.

50 g/min jatkuvalla höyryteholla voit poistaa rypyt nopeammin ja tehokkaammin.

Poistaa vaikeat rypyt tehokkaalla 220 g höyrysuihkauksella

Poistaa vaikeat rypyt tehokkaalla 220 g höyrysuihkauksella

Höyrysuihkaus tarjoaa lisätehoa vaikeiden ryppyjen käsittelyyn paksummissa kankaissa, tuottaen jopa 220 g höyryä tehokkaampaan silitykseen.

Yksi täydellinen lämpötila kaikille kankaille OptimalTEMP-teknologialla

Yksi täydellinen lämpötila kaikille kankaille OptimalTEMP-teknologialla

Yksi optimaalinen lämpötila-asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei palovammoja, taattu. OptimalTEMP-teknologian ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta palovammoja millekään silitettävälle kankaalle, ja voit silittää turvallisesti kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmiriin missä tahansa järjestyksessä ilman lämpötilan säätämistä tai vaatteiden lajittelua etukäteen

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

13

Arviot

3
2
1

05/08/2026

Sverige

Sverige

Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning

Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!

Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

20/07/2026

Sverige

Sverige

Lätt att avkalka, ligger bra i handen & bra ångfunktion

Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.

Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

15/07/2026

Sverige

Sverige

Smidigt och säkert strykjärn helt utan krångel

Riktig nöjd med det här Philips strykjärnet. Det är supersmidigt att använda för man slipper pilla med någon värmerätt, det är bara att sätta i sladden och köra. Skönt att slippa sortera tvätten innan ochså Ångan är stark och ångpuffen fixar svåra sknrynklor utan problem. Det glider över kläderna jättesmidigt också. Man ska tydligen kunna använda det vertikalt för att ånga hängande kläder också, vilket är ett plus Säkerhetsmässigt är det toppen. Det bränner inga kläder och droppar inte heller en massa vattenfläckar överallt vilket gjorde mig galen med mitt förra Överlag ett jättebra strykjärn som jag är ganska nöjd med. Rekommenderas

Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

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  1. Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans