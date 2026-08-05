2 vuoden takuu
DST6130/40
50 g/min höyry + 220 g höyrysuihkaus poistaa vaikeat rypyt
Drip-Stop-teknologia estää veden vuotamisen
OptimalTEMP - ei polta mitään silitettävää kangasta
SteamGlide Plus -pohja takaa sujuvan liukumisen
300 ml säiliö + automaattinen virrankatkaisu turvallisuuden takaamiseksi
50 g/min jatkuvalla höyryteholla voit poistaa rypyt nopeammin ja tehokkaammin.
Höyrysuihkaus tarjoaa lisätehoa vaikeiden ryppyjen käsittelyyn paksummissa kankaissa, tuottaen jopa 220 g höyryä tehokkaampaan silitykseen.
Yksi optimaalinen lämpötila-asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei palovammoja, taattu. OptimalTEMP-teknologian ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta palovammoja millekään silitettävälle kankaalle, ja voit silittää turvallisesti kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmiriin missä tahansa järjestyksessä ilman lämpötilan säätämistä tai vaatteiden lajittelua etukäteen
4.8
5:stä
13
Arviot
TetianaN
05/08/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning
Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!
Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
JenniferL
20/07/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Lätt att avkalka, ligger bra i handen & bra ångfunktion
Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.
Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
RostyslavK
15/07/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Smidigt och säkert strykjärn helt utan krångel
Riktig nöjd med det här Philips strykjärnet. Det är supersmidigt att använda för man slipper pilla med någon värmerätt, det är bara att sätta i sladden och köra. Skönt att slippa sortera tvätten innan ochså Ångan är stark och ångpuffen fixar svåra sknrynklor utan problem. Det glider över kläderna jättesmidigt också. Man ska tydligen kunna använda det vertikalt för att ånga hängande kläder också, vilket är ett plus Säkerhetsmässigt är det toppen. Det bränner inga kläder och droppar inte heller en massa vattenfläckar överallt vilket gjorde mig galen med mitt förra Överlag ett jättebra strykjärn som jag är ganska nöjd med. Rekommenderas
Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Arvioitu tuote: Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans