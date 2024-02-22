Yksi optimaalinen lämpötila, ei taatusti vahingoita kangasta

Yksi optimaalinen asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei taatusti vahingoita kangasta. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta polttojälkiä mihinkään silitettävään kankaaseen ja että voit silittää turvallisesti mitä tahansa farkuista silkkiin ja pellavasta kashmiriin missä järjestyksessä tahansa, joutumatta odottamaan lämpötilan muuttumista tai lajittelematta vaatteita etukäteen.