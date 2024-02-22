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  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä

Azur 8000 SeriesHöyrysilitysrauta

DST8030/70

2.3
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

2 Palkinnot

Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
Philips Azur 8000 Series -silitysraudat ovat todellisia tehopakkauksia. 240 gramman turbohöyrytoiminto silottaa sitkeimmätkin rypyt käden käänteessä. Tehokas 3 000 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis, ja sen jatkuva höyryntuottokyky takaa täydellisen silitystuloksen.
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Voimakasta höyryä, älykästä tehoa

Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä

  • 3 000 watin teho

  • Jatkuva höyryntuotto 80 g/min

  • Turbohöyry 240 g

  • Ei vahingoita kangasta

Jatkuva tehokas höyryntuotto jopa 80 g/min

Jatkuva tehokas höyryntuotto jopa 80 g/min

Laitteen jatkuva höyryntuottokyky on 80 g/min, minkä ansiosta yksikään silitysliike ei ole turha ja rypyt siliävät aiempaa nopeammin.

Yksi optimaalinen lämpötila, ei taatusti vahingoita kangasta

Yksi optimaalinen lämpötila, ei taatusti vahingoita kangasta

Yksi optimaalinen asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei taatusti vahingoita kangasta. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta polttojälkiä mihinkään silitettävään kankaaseen ja että voit silittää turvallisesti mitä tahansa farkuista silkkiin ja pellavasta kashmiriin missä järjestyksessä tahansa, joutumatta odottamaan lämpötilan muuttumista tai lajittelematta vaatteita etukäteen.

Kalkin pikapoistolla pitkäkestoista suorituskykyä

Kalkin pikapoistolla pitkäkestoista suorituskykyä

Kalkin pikapoisto auttaa säilyttämään suorituskyvyn poistamalla kalkkikertymät.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2

22/02/2024

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben

Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍

Edut

Automatik leichte gleitung schnell

Haitat

Keine bemerkt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

22/09/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

26/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Χάλια Μαύρα

Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

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