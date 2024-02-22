2 vuoden takuu
3 000 watin teho
Jatkuva höyryntuotto 80 g/min
Turbohöyry 240 g
Ei vahingoita kangasta
Laitteen jatkuva höyryntuottokyky on 80 g/min, minkä ansiosta yksikään silitysliike ei ole turha ja rypyt siliävät aiempaa nopeammin.
Yksi optimaalinen asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei taatusti vahingoita kangasta. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta polttojälkiä mihinkään silitettävään kankaaseen ja että voit silittää turvallisesti mitä tahansa farkuista silkkiin ja pellavasta kashmiriin missä järjestyksessä tahansa, joutumatta odottamaan lämpötilan muuttumista tai lajittelematta vaatteita etukäteen.
Kalkin pikapoisto auttaa säilyttämään suorituskyvyn poistamalla kalkkikertymät.
Palkinnot
2.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mp3k
22/02/2024
Österreich
Vahvistettu ostaja
Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben
Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍
Edut
Automatik leichte gleitung schnell
Haitat
Keine bemerkt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Μαριν
22/09/2025
Ελλάδα
Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
ULVER111
26/04/2025
Ελλάδα
Χάλια Μαύρα
Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο