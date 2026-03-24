TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Azur 8000 Series Höyrysilitysrauta

Tuki

Azur 8000 SeriesHöyrysilitysrauta

DST8030/70

Azur 8000 Series Höyrysilitysrauta

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

UK Declaration of Conformity

  • PDF tiedosto, 133.6 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tiedosto, 208.3 kB
  • 24 March 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme