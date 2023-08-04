    Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista

      Series 2300 Täysautomaattinen espressokeitin

      EP2330/10

      Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista

      Saat yhdellä kosketuksella neljä juomaa, joiden vaahto, aromi ja lämpötila ovat täydellisiä. LatteGo lisää automaattisesti silkinsileän maitovaahdon maitokahvijuomiin, se on helppo asentaa, ja se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa*.

      Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista

      LatteGo – kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus*

      • Neljä juomaa
      • LatteGo
      • Mattamusta
      Neljä juomaa kertakosketuksella

      Neljä juomaa kertakosketuksella

      Neljä suosittua kahvireseptiä klassisesta espressosta ja tavallisesta mustasta kahvista cappuccinoon, jossa on täydellinen vaahtokerros, aromi ja lämpötila. Teetä varten saatavilla on myös kuumaa vettä.

      LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä: 2 osaa, ei putkea

      LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä: 2 osaa, ei putkea

      LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä, jossa on vain 2 osaa eikä lainkaan putkia. Se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa hanan alla tai astianpesukoneessa. Philips ei tarjoa automaattista puhdistusta, sillä se vaatii tuekseen täydentävää puhdistamista.

      Helppoja ohjeita ja ideoita HomeID-sovelluksella

      Helppoja ohjeita ja ideoita HomeID-sovelluksella

      HomeID-sovelluksessa voit tutustua kaikkiin täysautomaattisen espressokeittimen ominaisuuksiin ja inspiroitua kahvilatyylisistä juomaohjeista.​

      AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia** ilman kalkinpoistoa

      AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia** ilman kalkinpoistoa

      Vaihtamalla suodattimen aina ajallaan pääset nauttimaan kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen** verran ilman kalkinpoistoa.

      SilentBrew – 40 % hiljaisempaa keittämistä, sama herkullinen kahvi

      SilentBrew – 40 % hiljaisempaa keittämistä, sama herkullinen kahvi

      Patentoitu SilentBrew-tekniikka vähentää keittimen ääniä, jolloin aromaattisen kahvin valmistuksesta tulee nautinnollisempaa. Äänisuojausta ja hiljaista jauhatusta hyödyntävät laitteemme ovat 40 % hiljaisempia aiempiin malleihin verrattuna, ja ne on Quiet Mark -sertifioitu.

      Helppo kahvin valinta ja variointi

      Helppo kahvin valinta ja variointi

      Valitse suosikkijuomasi helposti nykyaikaisen kosketusnäytön ja värillisten kuvakkeiden avulla. My Coffee Choice -toiminnolla teet haluamasi säädöt: valitse haluamasi kahvin vahvuus, määrä ja maitovaahdon aste makusi mukaan.

      Silkinpehmeä vaahto eri maidoista LatteGo-toiminnolla

      Silkinpehmeä vaahto eri maidoista LatteGo-toiminnolla

      Ainutlaatuisen ja tehokkaan vaahdotustekniikkansa ansiosta LatteGo valmistaa automaattisesti kertapainalluksella silkkisen pehmeän maitovaahdon maitokahveihin – toimii myös kasvipohjaisilla suosikkimaitovaihtoehdoillasi.

      Parempi maku kulutusta kestävän keraamisen myllyn ansiosta

      Parempi maku kulutusta kestävän keraamisen myllyn ansiosta

      Tuo esiin kahvin täysi maku Philipsin kulutusta kestävällä keraamisella myllyllä. Kestävän keraamisen myllyn jauhatus on säädettävissä 12-portaisesti hienosta karkeaan.

      Tekniset tiedot

      • Alkuperämaa

        Suunnittelu
        Italia
        Valmistusmaa
        Valmistettu Romaniassa tai Kiinassa. Voit tarkistaa valmistusmaan laitteesta tai laitteen pakkauksesta.

      • Mukautus

        Aromin vahvuuden asetukset
        3
        Kahvin ja maidon määrä
        Säädettävä
        Karkeusasetukset
        12
        Pre Brew Aroma Control -toiminto
        Kyllä
        Lämpötila-asetukset
        3

      • Valikoima

        Juomat
        • Espresso, kahvi, cappuccino, kuuma vesi
        • Kahvi
        • Cappuccino
        • Kuuma vesi
        Kahvijauheen käyttö
        Kyllä
        Kaksi kupillista
        Kyllä
        Maito kahteen kupilliseen
        Ei

      • Muut ominaisuudet

        Silent Brew
        Kyllä
        Aromikansi
        Kyllä
        Irrotettava suodatinyksikkö
        Kyllä
        Ohjattu kalkinpoisto
        Kyllä
        AquaClean
        Kyllä

      • Yhteensopivuus

        Liittyvät lisävarusteet 1
        Mittalusikka
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Veden kovuuden liuskatesti
        Liittyvät lisävarusteet 3
        AquaClean-suodatin

      • Lisätarvikkeet

        Mukana
        AquaClean filter

      • Tekniset tiedot

        Johdon pituus
        100 cm
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Maitokannun tilavuus
        0,26 litraa
        Kahvijätesäiliön tilavuus
        12 annosta
        Vesisäiliön tilavuus
        1,8 litraa
        Tuotteen paino
        8 kg
        Kahvipapusäiliön tilavuus
        275 g
        Kahvijätesäiliö
        Edestä käytettävä
        Vesisäiliö
        Edestä käytettävä
        Suodatintyyppi
        AquaClean
        Pumpun paine
        15 baaria
        Väri ja viimeistely
        Mattamusta ja kromi
        Tuotteen mitat
        246 x 371 x 433 mm
        Virrankulutus suodatuksen aikana
        1 500 W

      • Yleiset tiedot

        Säädettävä suuttimen korkeus
        85–145 mm
        Maidonvaahdotin
        LatteGo
        Konepestävät osat
        • Valumisastia
        • LatteGO
        Helppo puhdistaa ja huoltaa
        Yhteensopiva AquaClean-suodattimen kanssa
        Käyttöliittymä
        Värillinen kosketusnäyttö

      • Huolto

        2 vuoden takuu
        Kyllä

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan tehonkulutus
        0,2 W
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        -
        Valmiustilan tehonkulutus (verkko)
        -
        Aika ennen automaattista siirtymistä valmiustilaan
        30 min
        Mittausstandardi
        EN 50564:2011

      • Ympäristö

        ECO-asetus
        Kyllä
        Energiamerkki
        A-luokka

      

      • Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2023).
      • *Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (laitteen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

