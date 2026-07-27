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  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
  • Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia

Series 5500Täysautomaattinen espressokeitin

EP5544/80

Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia
LatteGo 5500:lla voit valita 20 herkullista kahvijuomaa maitoisesta lattesta virkistävään jääkahviin. Joka juoma valmistetaan ihanteellisessa lämpötilassa, ja niissä on täydellinen aromi ja vaahtokerros. Silkinpehmeän vaahdon takaava LatteGo-maitojärjestelmä on helppo pitää puhtaana.
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LatteGo, nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä*

Helpoin tapa nauttia kuumia ja kylmiä kahvijuomia

  • 20 juomaa

  • LatteGo

  • Harmaa

Nauti 20 kuumaa ja jäistä juomaa, nyt kätesi ulottuvilla

Nauti 20 kuumaa ja jäistä juomaa, nyt kätesi ulottuvilla

20 reseptiä sisältää niin lämmittäviä kuumia juomia, kuten espressoa, lattejuomia ja cappuccinoja, kuin myös viilentäviä jääkahveja. Olemme kalibroineet keittämisjärjestelmämme, jotta myös jääkahvit saavat saman herkullisen maun kuin kuumat juomat.

Silkinpehmeää maitovaahtoa LatteGo-maitojärjestelmän avulla

Silkinpehmeää maitovaahtoa LatteGo-maitojärjestelmän avulla

Tehokkaan sykloni-vaahdotustekniikkamme avulla voit luoda silkinpehmeää maitovaahtoa yhdellä napin painalluksella, myös kasvipohjaisilla maitovaihtoehdoilla.

Valitse, mukauta ja tallenna juomasi intuitiivisella näytöllä

Valitse, mukauta ja tallenna juomasi intuitiivisella näytöllä

Helppokäyttöisellä, intuitiivisella näytöllämme voit valita reseptin ja säätää kahvin voimakkuutta, kokoa sekä maitomäärää. Haluatko tallentaa omat mieltymyksesi? Voit helposti tallentaa juomasi kahden käyttäjäprofiilin avulla.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2023)

  2. Verrattuna aikaisempiin Philipsin espressokeittimiin

  3. Perustuu keittimen kahdeksaan suodatinvaihtoon. Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan