2 vuoden takuu
EP5544/80
20 juomaa
LatteGo
Harmaa
20 reseptiä sisältää niin lämmittäviä kuumia juomia, kuten espressoa, lattejuomia ja cappuccinoja, kuin myös viilentäviä jääkahveja. Olemme kalibroineet keittämisjärjestelmämme, jotta myös jääkahvit saavat saman herkullisen maun kuin kuumat juomat.
Tehokkaan sykloni-vaahdotustekniikkamme avulla voit luoda silkinpehmeää maitovaahtoa yhdellä napin painalluksella, myös kasvipohjaisilla maitovaihtoehdoilla.
Helppokäyttöisellä, intuitiivisella näytöllämme voit valita reseptin ja säätää kahvin voimakkuutta, kokoa sekä maitomäärää. Haluatko tallentaa omat mieltymyksesi? Voit helposti tallentaa juomasi kahden käyttäjäprofiilin avulla.
Arviot
Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2023)
Verrattuna aikaisempiin Philipsin espressokeittimiin
Perustuu keittimen kahdeksaan suodatinvaihtoon. Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan