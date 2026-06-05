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Series 5500 Täysautomaattinen espressokeitin
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EP5544/80
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EP4449/70 EP5544/50 Quick Start Guide_General
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (7)
Miten jääkahvin valmistaminen Philips-espressokeittimellä eroaa muusta jääkahvin valmistuksesta?
Voiko Philips Espresso -keittimessä käyttää erilaista suodatinta?
Juoman koon säätäminen Philips-espressokeittimessä
Philips-espressokeittimen puhdistus ja huolto
Kuinka käytän Philips-kahvirasvanpoistotabletteja?
Esijauhetun kahvin lokeron kansi
Täysautomaattinen espressokeitinMETALLINEN VALUMISASTIAN SUOJUS
Täysautomaattinen espressokeitinSuodatinyksikkö
Philips EP SeriesKahvijauhelokeron etukansi
Philips EP SeriesVesisäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinValumisastia
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauhesäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauheen mittalusikka
Täysautomaattinen espressokeitinVirtajohto
EspressokeitinPhilips-suodatusyksikön voiteluaine
Philips-espressokeittimestä ei tule kahvia
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