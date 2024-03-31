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FC8010/01
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Philips PowerPro Compact- ja PowerPro City -sarjan laitteiden kanssa yhteensopivat allergiasuodattimien vaihtopakkaukset*. Pakkaus sisältää poisto- ja moottorisuodattimen. Suodattimet suositellaan vaihtamaan vuosittain.
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