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FC8010/01

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Oppaat

Philips PowerPro Compact- ja PowerPro City -sarjan laitteiden kanssa yhteensopivat allergiasuodattimien vaihtopakkaukset*. Pakkaus sisältää poisto- ja moottorisuodattimen. Suodattimet suositellaan vaihtamaan vuosittain.

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  • 31 March 2024

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