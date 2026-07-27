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Kaikki sarjat

  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
  • PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*

Tuotanto lopetettu

Lisätarvikepakkaus

FC8010/01

PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*
Philips PowerPro Compact- ja PowerPro City -sarjan laitteiden kanssa yhteensopivat allergiasuodattimien vaihtopakkaukset*. Pakkaus sisältää poisto- ja moottorisuodattimen. Suodattimet suositellaan vaihtamaan vuosittain.
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PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton pölynimuri

FC9333/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
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FC9334/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton pölynimuri

FC9330/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton imuri

FC9331/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton pölynimuri

FC9332/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton imuri

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton imuri

FC9334/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Pölypussiton imuri

FC9332/09

Philipsin alkuperäinen vaihtosuodatin

PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*

  • 1 allergiasuodatin

  • Yksi pestävä moottorisuodatin

  • Yksi pestävä vaahtomuovisuodatin

Allergiasuodatin suodattaa erinomaisesti

Allergiasuodatin suodattaa erinomaisesti

Pakkaus sisältää yhden allergiasuodattimen. Suodatin kerää hienoimmankin pölyn, ennen kuin päästöilma vapautetaan takaisin huoneeseen. Nauti puhtaasta ja pölyttömästä huoneilmasta kotonasi. Suodatin suositellaan vaihtamaan vuosittain.

Pestävä moottorin tuloilmasuodatin

Pestävä moottorin tuloilmasuodatin

Pakkaus sisältää yhden pestävän moottorisuodattimen. Suodattimen suodatustaso on korkea, ja se suojaa moottoria hienojakoiselta pölyltä. Suodatin on pestävä. Suodatin suositellaan vaihtamaan vuosittain.

Pestävä moottorin vaahtomuovisuodatin

Pestävä moottorin vaahtomuovisuodatin

Pakkaus sisältää yhden moottorin tuloilmasuodattimen (vaahtomuovi). Suodatin toimii moottorin lisäsuojana, ja se on sijoitettava pestävän moottorisuodattimen viereen. Suodatin on pestävä. Suodatin suositellaan vaihtamaan vuosittain.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Yhteensopiva seuraavien Philips-tuotesarjojen kanssa: PowerPro Compact / PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516