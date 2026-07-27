2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FC8010/01
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9330/09R1
FC9331/09R1
FC9332/09R1
FC9331/09
FC9334/09
FC9332/09
1 allergiasuodatin
Yksi pestävä moottorisuodatin
Yksi pestävä vaahtomuovisuodatin
Pakkaus sisältää yhden allergiasuodattimen. Suodatin kerää hienoimmankin pölyn, ennen kuin päästöilma vapautetaan takaisin huoneeseen. Nauti puhtaasta ja pölyttömästä huoneilmasta kotonasi. Suodatin suositellaan vaihtamaan vuosittain.
Pakkaus sisältää yhden pestävän moottorisuodattimen. Suodattimen suodatustaso on korkea, ja se suojaa moottoria hienojakoiselta pölyltä. Suodatin on pestävä. Suodatin suositellaan vaihtamaan vuosittain.
Pakkaus sisältää yhden moottorin tuloilmasuodattimen (vaahtomuovi). Suodatin toimii moottorin lisäsuojana, ja se on sijoitettava pestävän moottorisuodattimen viereen. Suodatin on pestävä. Suodatin suositellaan vaihtamaan vuosittain.
Arviot
Yhteensopiva seuraavien Philips-tuotesarjojen kanssa: PowerPro Compact / PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516