PowerPro Compact -allergiasuodattimien vaihtopakkaus*

Philips PowerPro Compact- ja PowerPro City -sarjan laitteiden kanssa yhteensopivat allergiasuodattimien vaihtopakkaukset*. Pakkaus sisältää poisto- ja moottorisuodattimen. Suodattimet suositellaan vaihtamaan vuosittain.