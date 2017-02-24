    Kerää 99,9 %* hienopölystä

      PowerPro Compact Pölypussiton imuri

      FC9332/09

      Yleisarvio / 5
      Arviot
      1 palkinto

      Kerää 99,9 %* hienopölystä

      Philipsin pölypussiton 3000 Series -imuri on pieni mutta tehokas. Nauti kotisi perusteellisesta puhdistuksesta tällä imurilla, joka sisältää PowerCyclone 5 -tekniikkaa ja kolme puhdistustoimintoa yhdistävän TriActive-suuttimen.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Kerää 99,9 %* hienopölystä

      Hygieeninen tyhjennys yhdellä kädellä

      • 900 W
      • PowerCyclone 5
      • Allergy H13 -suodatin
      900 watin moottori takaa imutehon

      900 watin moottori takaa imutehon

      Tehokas 900 watin moottori takaa erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.

      Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustehon

      Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustehon

      TriActive-suutin ja suuri imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä.*

      PowerCyclone 5 säilyttää imutehon parempana pidempään

      PowerCyclone 5 säilyttää imutehon parempana pidempään

      PowerCyclone 5 -tekniikka kiihdyttää ilmavirtaa sylinterin muotoisessa kammiossa ja poistaa pölyn tehokkaasti ilmasta, minkä ansiosta suorituskyky ja imuteho pysyvät tehokkaina pidempään.

      Pölysäiliön voi tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä

      Pölysäiliön voi tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä

      Pölysäiliö on suunniteltu niin, että sen voi irrottaa ja tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä, eikä pöly leviä ympäristöön.

      Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää yli 99,9 % pölyhiukkasista

      Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää yli 99,9 % pölyhiukkasista

      Täysin tiivis suodatusjärjestelmä kerää yli 99,9 % hienojakoisista pölyhiukkasista, kuten siitepölystä, eläinten karvoista ja pölypunkeista. Järjestelmä sopii allergikkojen tarpeisiin ja tavanomaista korkeampaa hygieniatasoa vaativiin oloihin. Suodatustaso on HEPA 13**.

      ActiveLock-liittimien avulla imuri mukautuu helposti eri käyttötarkoituksiin

      ActiveLock-liittimien avulla imuri mukautuu helposti eri käyttötarkoituksiin

      ActiveLock-liitin helpottaa teleskooppivarren kiinnittämistä.

      TriActive-suutin

      TriActive-suutin

      TriActive-suutin käyttää kolmea siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan suurempi imuaukko imee isommat roskat ja erikoismuotoiltu pohjalevy avaa lattiamattoa, jotta syvällekin painunut pöly saadaan imettyä. Suuttimen sivuilla olevat imuaukot ja harjat keräävät myös seinän ja huonekalujen vierustoilla olevat roskat.

      Integroitu pehmeä harja

      Integroitu pehmeä harja

      Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

      Pieni koko ja keveys helpottavat kantamista

      Pieni koko ja keveys helpottavat kantamista

      Pienen koon ja keveyden ansiosta imurin säilyttäminen ja kantaminen on helppoa.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Väri
        Valkoinen
        Tuotetyyppi
        Pölypussiton imuri
        Melutaso (vakio)
        76 dB
        Pölysäiliö
        1,5 litraa
        Takuu
        2 vuotta
        EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
        Kyllä
        Toimintasäde
        9 m
        Syöttöteho (IEC)
        750 W
        Syöttöteho (enintään)
        900 W
        Moottorin suodatin
        Pestävä suodatin
        Poistosuodatin
        HEPA: suodattaa >99,9 %
        Putkiliitin
        ActiveLock
        Kantokahva
        Edessä
        Tehonsäätö
        Ei
        Putken tyyppi
        Metallinen 2-osainen teleskooppi
        Renkaan tyyppi
        Kuminen
        Tarvikesäilytys
        Varren pidike
        Säilytysasento
        Pysty- ja vaakasuuntainen
        Teknologia
        PowerCyclone 5
        Johdon pituus
        6 m

      • Muotoilu

        Ympäristöystävällinen pakkaus
        100 % uusiomateriaalia

      • Lisätarvikkeet

        Vakiosuutin
        TriActive-suutin
        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        Integroitu harja, rakosuutin

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        410 mm
        Tuotteen leveys
        275 mm
        Tuotteen korkeus
        250 mm
        Pakkauksen pituus
        360 mm
        Pakkauksen leveys
        300 mm
        Pakkauksen korkeus
        490 mm
        Pakkauksen paino
        7,54 kg
        Tuotteen paino
        4,8 kg

      • Yhteensopivuus

        Liittyvät lisävarusteet 1
        Käytettävä suodatinversio FC8010/02

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50–60 Hz

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      • Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).
      • *Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.

