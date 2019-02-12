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  • Luultavasti maailman myydyin pölypussi
  • Luultavasti maailman myydyin pölypussi
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  • Luultavasti maailman myydyin pölypussi

Tuotanto lopetettu

s-bagPölypussit

FC8022/03

4.7
| (12) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Luultavasti maailman myydyin pölypussi
S-bag® on yleispölypussi, joka sopii Philipsin ja Electroluxin (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) pölypussillisiin pölynimureihin. Tunnistat pölypussit kaupassa s-bag®-logosta. Muiden valmistajien pölypussien käyttö voi vahingoittaa laitetta.
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Entistä pitkäkestoisempi, entistä parempi suodatus

Luultavasti maailman myydyin pölypussi

  • 4 pölypussia

Yhteinen standardi – helppo valinta

Yhteinen standardi – helppo valinta

Alkuperäistä Philips s-bag®-pölypussia voi käyttää kaikissa Philipsin ja Electrolux Groupin (Electrolux, AEG, Volta ja Tornado) pölypussillisissa imureissa. Sinun ei tarvitse enää etsiä sopivaa pölypussia. Tunnistat sopivan pussin s-bag®-logosta.

Tehokas allergiasuodatus, soveltuu ihanteellisesti astmasta ja allergioista kärsiville

Tehokas allergiasuodatus, soveltuu ihanteellisesti astmasta ja allergioista kärsiville

S-bag® Anti-Allergy -pölypussin tehokas suodatus poistaa ilmasta jopa 1 mikronin kokoiset siitepöly- ja pölyhiukkaset, pölypunkit ja kissan allergeenit. Huipputehokas suodatus vähentää huomattavasti allergeenien määrää kotona ja sopii ihanteellisesti astmasta ja allergioista kärsiville.

ECARF-laatuleima takaa tulokset

ECARF-laatuleima takaa tulokset

Philipsin allergisille sopivalle s-bag® Anti Allergy -pölypussille on myönnetty ECARF-laatuleima, joka takaa pölypussin korkean suodatustason. ECARF-laatuleima auttaa allergiapotilaita valitsemaan oikeat tuotteet ja palvelut.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

12

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

12/02/2019

Sverige

Sverige

Bäst i klassen

Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!

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Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar

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Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar

13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

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Arvioitu tuote: s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

17/02/2022

Österreich

Österreich

Good performance

the overall performance and dust handling is excellent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

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