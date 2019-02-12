2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
4 pölypussia
Alkuperäistä Philips s-bag®-pölypussia voi käyttää kaikissa Philipsin ja Electrolux Groupin (Electrolux, AEG, Volta ja Tornado) pölypussillisissa imureissa. Sinun ei tarvitse enää etsiä sopivaa pölypussia. Tunnistat sopivan pussin s-bag®-logosta.
S-bag® Anti-Allergy -pölypussin tehokas suodatus poistaa ilmasta jopa 1 mikronin kokoiset siitepöly- ja pölyhiukkaset, pölypunkit ja kissan allergeenit. Huipputehokas suodatus vähentää huomattavasti allergeenien määrää kotona ja sopii ihanteellisesti astmasta ja allergioista kärsiville.
Philipsin allergisille sopivalle s-bag® Anti Allergy -pölypussille on myönnetty ECARF-laatuleima, joka takaa pölypussin korkean suodatustason. ECARF-laatuleima auttaa allergiapotilaita valitsemaan oikeat tuotteet ja palvelut.
4.7
5:stä
12
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Helonk
12/02/2019
Sverige
Bäst i klassen
Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!
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Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar
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Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
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Arvioitu tuote: s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
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Arvioitu tuote: s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
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Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel