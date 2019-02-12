Tehokas allergiasuodatus, soveltuu ihanteellisesti astmasta ja allergioista kärsiville

S-bag® Anti-Allergy -pölypussin tehokas suodatus poistaa ilmasta jopa 1 mikronin kokoiset siitepöly- ja pölyhiukkaset, pölypunkit ja kissan allergeenit. Huipputehokas suodatus vähentää huomattavasti allergeenien määrää kotona ja sopii ihanteellisesti astmasta ja allergioista kärsiville.