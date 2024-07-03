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s-bag Pölypussit

Tuotanto lopetettu

Tuki

s-bagPölypussit

FC8022/03

s-bag Pölypussit

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

S-bag® on yleispölypussi, joka sopii Philipsin ja Electroluxin (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) pölypussillisiin pölynimureihin. Tunnistat pölypussit kaupassa s-bag®-logosta. Muiden valmistajien pölypussien käyttö voi vahingoittaa laitetta.

  • PDF tiedosto
  • 3 July 2024

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