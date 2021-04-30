    Philipsin tehokkain pölypussillinen pölynimuri
      Performer Active Pölypussillinen pölynimuri

      FC8580/09

      Philipsin tehokkain pölypussillinen pölynimuri

      Philipsin pölypussillisella Performer Active -imurilla saat perusteellisen imurointituloksen vaivattomasti, sillä se käyttää AirflowMax-tekniikkaa ja TriActive+ LED -suutin kerää pienimmätkin pölyhiukkaset.

      Philipsin tehokkain pölypussillinen pölynimuri

      Lukitsee yli 99,9 % pölystä, 50 % pidempi pölypussin käyttöaika**

      • Kerää 99,9 % pölystä
      • 900 W
      • 4 litraa
      • TriActive+ LED -suutin
      Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen imutehon

      Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta pölysäiliö on entistä tilavampi, ja tukkeutumaton pölypussi tehostaa ilmankiertoa. Tämä mahdollistaa tehokkaan imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti.

      900 watin moottori takaa imutehon

      Tehokas 900 watin moottori takaa erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.

      Allergiasuodatin poistaa 99,9 % hiukkasista, ECARF-sertifioitu

      Sertifioitu allergiasuodatin sopii täydellisesti allergikoille, sillä se kerää 99,9 % pölyhiukkasista – myös siitepölystä, eläinten karvoista ja pölypunkeista.

      Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja

      Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

      Kätevät ja pitkäkestoiset pölypussit sekä suuri neljän litran pölysäiliö

      Suuri neljän litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset, suljettavat yleispölypussit mahdollistavat optimaalisen imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti sekä säiliön siistin tyhjennyksen.

      TriActive+ LED -suutin paljastaa ja puhdistaa piilossa olevan pölyn

      Aina perusteellinen siivoustulos kaikilla kovilla lattiapinnoilla. TriActive+ LED -valot paljastavat piilossa olevan pölyn, jotta yksikään kohta ei jää puhdistamatta. Anturi sytyttää LED-valot automaattisesti, kun suutin on käytössä, ja sammuttaa ne, kun se ei ole käytössä. Mukana 3 AA-paristoa.

      ActiveLock-liittimien avulla imuri mukautuu helposti eri käyttötarkoituksiin

      ActiveLock-liitin helpottaa teleskooppivarren kiinnittämistä.

      Miniturboharjasuuttimella irrotat hiukset, karvat ja nukan helposti

      Pyörivä miniturboharjasuutin irrottaa nopeasti karvat, nukan ja pölyn sohvilta, tyynyiltä ja muilta kankailta. Ihanteellinen lemmikinomistajille.

      Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustuloksen

      TriActive+ LED ja suuri imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä**.

      Tekniset tiedot

      • Suuttimet ja lisätarvikkeet

        Vakiosuutin
        TriActive+ LED -suutin
        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Rakosuutin
        • Integroitu harja
        • Pieni suutin
        Lisäsuutin
        Miniturboharjasuutin
        Lisävarusteet
        3 kpl AA-paristoja

      • Muotoilu

        Väri
        Opaalinvihreä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen mitat (P x L x K)
        447 x 304 x 234  mm
        Tuotteen paino
        5,2  kg

      • Ympäristö

        Pakkaus
        >90 % uusiomateriaalia
        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      • Suorituskyky

        Syöttöteho (IEC)
        750  W
        Ilmankierto (enintään)
        32,17  l/s
        Äänentaso
        77  dB
        Alipaine (enintään)
        17,5  kPa
        Syöttöteho (enintään)
        900  W

      • Suodatus

        Pölypussin tyyppi
        s-bag Classic Long Performance
        Pölysäiliö
        4  l
        Poistosuodatin
        Allergiasuodatin
        Moottorin suodatin
        Mikrosuodatin

      • Käytettävyys

        Putkiliitin
        ActiveLock
        Toimintasäde
        9  m
        Kantokahva
        Edessä
        Putken tyyppi
        Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
        Tehonsäätö
        Valintanuppi
        Johdon pituus
        6  m
        Renkaan tyyppi
        Kuminen

      Clippin

      • Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattiapinnoilta ja raoista (IEC62885-2). Suodatusteho testattu DIN EN 60312/11/2008 -standardin mukaisesti.
      • *Laskettu vaihtamalla pölypussi, kun imuteho on heikentynyt 80 %. Verrattuna paperiseen Classic FC8019/01 -pölypussiin, testattu sisäisesti Philips FC895x/09 -sarjan tuotteella.

