    50 % enemmän imutehoa
      5000 Series Pölypussiton imuri

      FC9557/09

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      50 % enemmän imutehoa

      Philipsin pölypussittomalla 5000 Series -imurilla saat perusteellisen imurointituloksen vähällä vaivalla. Imurissa käytetään tehokasta PowerCyclone 7 -tekniikkaa, ja TriActive+ LED -suuttimen ansiosta löydät helposti myös piilossa olevan pölyn.

      50 % enemmän imutehoa

      Kerää yli 99,9 % hienosta pölystä*

      • 900 W
      • PowerCyclone 7
      • Allergy H13 -suodatin
      • TriActive+ LED -suutin
      900 watin moottori takaa imutehon

      Tehokas 900 W:n moottori pyörii yli 50 000 kierrosta minuutissa ja takaa voimakkaan imutehon, joten siivous onnistuu aina yhtä perusteellisesti. Rekisteröimällä tuotteen osoitteessa Philips.com 3 kuukauden kuluessa ostoksesta saat 5 vuoden moottoritakuun kaupan päälle!

      PowerCyclone 7 säilyttää imutehon parempana pidempään

      PowerCyclone 7 -ilmankiertotekniikka minimoi ilmanvastuksen ja varmistaa pysyvästi tehokkaan imutehon. Sylinterin muotoisessa kammiossa kiihtyvä ilmavirta sekä ainutlaatuiset poistoaukon lavat poistavat pölyn tehokkaasti ilmasta.

      TriActive+ LED -suutin paljastaa ja puhdistaa piilossa olevan pölyn

      Aina perusteellinen siivoustulos kaikilla kovilla lattiapinnoilla. TriActive+ LED -valot paljastavat piilossa olevan pölyn, jotta yksikään kohta ei jää puhdistamatta. Anturi sytyttää LED-valot automaattisesti, kun suutin on käytössä, ja sammuttaa ne, kun se ei ole käytössä. Mukana 3 AA-paristoa.

      Säädettävä imuteho

      Voit helposti säätää erilaisen imutehon esimerkiksi koville lattiapinnoille ja pehmustetuille kalusteille.

      Pienikokoinen, helppo kantaa edessä ja päällä olevista kahvoista

      Imuri on pienikokoinen ja kevyt, joten sen säilyttäminen ja nostaminen on vaivatonta. Sitä on myös helppo kantaa päällä ja edessä olevista kahvoista.

      Pölysäiliön voi tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä

      Pölysäiliö on suunniteltu niin, että sen voi irrottaa ja tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä, eikä pöly leviä ympäristöön.

      Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää yli 99,9 % pölyhiukkasista

      Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää yli 99,9 % pienistä pölyhiukkasista, kuten siitepölystä, eläinten karvoista ja pölypunkeista. Sopii täydellisesti allergikoille. Suodatustaso on HEPA 13***.

      Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita

      Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita eivätkä naarmuta lattiaa, ja imuria on helppo liikutella kotona kaikkialla.

      Miniturboharjasuuttimella irrotat hiukset, karvat ja nukan helposti

      Pyörivä miniturboharjasuutin irrottaa nopeasti karvat, nukan ja pölyn sohvilta, tyynyiltä ja muilta kankailta. Ihanteellinen lemmikinomistajille.

      Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustuloksen

      TriActive+ LED ja suuri imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä**.

      Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja

      Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Väri
        Tummansininen
        Tuotetyyppi
        Pölypussiton imuri
        Melutaso (vakio)
        71–77 dB
        Pölysäiliö
        1,5 litraa
        Takuu
        2 vuotta
        EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
        Kyllä
        Toimintasäde
        9 m
        Syöttöteho (IEC)
        899 W
        Syöttöteho (enintään)
        900 W
        Moottorin suodatin
        Pestävä suodatin
        Poistosuodatin
        HEPA: suodattaa >99,9 %
        Putkiliitin
        ActiveLock
        Kantokahva
        Edessä ja päällä
        Tehonsäätö
        Kyllä
        Putken tyyppi
        Metallinen 2-osainen teleskooppi
        Renkaan tyyppi
        Kuminen
        Tarvikesäilytys
        Varren pidike
        Säilytysasento
        Pysty- ja vaakasuuntainen
        Teknologia
        PowerCyclone 7
        Johdon pituus
        6 m

      • Muotoilu

        Ympäristöystävällinen pakkaus
        100 % uusiomateriaalia

      • Lisätarvikkeet

        Vakiosuutin
        TriActive+ LED -suutin
        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        Integroitu harja, rakosuutin, 3 kpl AA-paristoja
        Lisäsuuttimet
        110 mm:n kalustesuutin, miniturboharjasuutin

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        410 mm
        Tuotteen leveys
        275 mm
        Tuotteen korkeus
        280 mm
        Pakkauksen pituus
        370 mm
        Pakkauksen leveys
        300 mm
        Pakkauksen korkeus
        490 mm
        Pakkauksen paino
        9,22 kg
        Tuotteen paino
        5,3 kg

      • Yhteensopivuus

        Liittyvät lisävarusteet 1
        Käytettävä suodatinversio FC8010/02

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        220–230 V
        Taajuus
        50 Hz

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      • Imuteho verrattuna PowerPro Active 2019 -malliin ja testattuna IEC 60312 -standardin mukaisesti. Suodatusteho testattu DIN EN 60312/11/2008 -standardin mukaisesti.
      • *Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).
      • **Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.

