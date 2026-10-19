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        Tuotanto lopetettu

        SSD

        FM25SM130B/00

        Kätevä plug-and-play-laite!

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.

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        Siirtää tiedostot salamannopeasti

        Kätevä plug-and-play-laite!

        • 256 Gt

        • Puolijohdekiintolevy

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

        Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

        Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

        256 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

        Kätevän 256 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.