2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM25SS050P/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.
256 Gt
Puolijohdekiintolevy
Kaikkien tiedostojen synkronointitoiminto tietokoneessa mahdollistaa asiakirjojen käyttämisen missä tahansa muutamalla hiiren napsautuksella.
Säästä tilaa automaattisella kaikkien USB Flash -asemaan tallennettavien tiedostojen pakkaustoiminnolla
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.
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