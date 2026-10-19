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Tuotanto lopetettu

SSD

FM25SS050P/00

Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.

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Siirtää tiedostot salamannopeasti

Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

  • 256 Gt

  • Puolijohdekiintolevy

Tiedostojen synkronointi tietokoneen ja UFD-ohjelman välillä

Kaikkien tiedostojen synkronointitoiminto tietokoneessa mahdollistaa asiakirjojen käyttämisen missä tahansa muutamalla hiiren napsautuksella.

Automaattinen kaikkien tiedostojen pakkaustoiminto säästää tilaa

Säästä tilaa automaattisella kaikkien USB Flash -asemaan tallennettavien tiedostojen pakkaustoiminnolla

Helposti avattava pakkaus

Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.

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