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Tuotanto lopetettu

SSD

FM51SS050P/00

Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.

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Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

  • 512 Mt

  • Puolijohdekiintolevy

Helposti avattava pakkaus

Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.

Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

Automaattinen kaikkien tiedostojen pakkaustoiminto säästää tilaa

Säästä tilaa automaattisella kaikkien USB Flash -asemaan tallennettavien tiedostojen pakkaustoiminnolla

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