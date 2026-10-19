2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM51SS050P/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.
512 Mt
Puolijohdekiintolevy
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
Säästä tilaa automaattisella kaikkien USB Flash -asemaan tallennettavien tiedostojen pakkaustoiminnolla
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