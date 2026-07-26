2 vuoden takuu
GC213/50
Äärimmäinen mukavuus: Ei asennusta, ei vaivaa
Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman massiivisuutta
Yksi kääntö, 2 toimintoa, rajaton vapaus
Kääntyvä pää tarkkuuteen tai nopeuteen - kankaasi, valintasi
Kompakti, tyylikäs muotoilu: sopii kauniisti mihin tahansa kotiin
Kompakti Philips OneTurn tekee vaatteiden huoltamisesta vaivatonta – se on riittävän tehokas kokonaisiin silityskertoihin mutta valmis sekunneissa viime hetken siistimiseen. Ei valmisteluja, ei odottelua – vain raikkaita, rypyttömiä tuloksia aina tarvittaessa. Nopeutta ja joustavuutta varten suunniteltu laite sisältää kätevän StyleMat-silitysalustan, jonka ansiosta voit silittää tai höyryttää missä tahansa – pöydällä, sängyllä tai työtasolla – samalla pintoja suojaten.
Koe täysi silitysvoima ilman perinteisen silitysraudan kokoa. Innovatiivinen teknologiamme tuottaa tehokkaan, tasaisen höyryn ilman vuototakuulla* raikkaiden, silitysrautamaisten tulosten saavuttamiseksi millä tahansa kankaalla – herkistä silkeistä jäykkiin puuvillakankaisiin.
Raikas silitys ja hellävarainen höyrytys yhdessä kevyessä laitteessa. Vaihda saumattomasti vaakasuuntaisen silittämisen ja pystysuuntaisen höyryttämisen välillä yhdellä käännöksellä. Tasainen höyryntuotto (45 g/min) missä tahansa kulmassa takaa virheettömät tulokset.
4.8
5:stä
5
Arviot
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Tavalliseen kotitalouskäyttöön. Säännöllinen huolto on välttämätöntä optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Ajoittainen huuhtelu on tarpeen
Verrattuna Philips-silitysrautoihin, joiden keskimääräinen paino on 2 kg ja lämpenemisaika noin 2 minuuttia
Huuhtelutoimintoa suositellaan käytettäväksi kuukauden välein hyvän höyrytehon ylläpitämiseksi. Jos asut kovan veden alueella, käytä toimintoa useammin
Perustuu höyrytehoon verrattuna Philips-silitysrautoihin (PC Powerlife) oletustilassa
1800 W 240 V:lla